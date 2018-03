Quicktext réinvente la relation client avec l’intelligence artificielle au service de l’hôtellerie

The Colossal Factory, éditeur de solutions pour l'hôtellerie et le tourisme, enrichit sa plateforme Quicktext avec Zoé, une couche d'intelligence artificielle permettant aux hôteliers et à leurs clients de mieux communiquer entre eux et de vivre une expérience enrichie. Une plateforme hybride complètement intégrée La nouvelle version de Quicktext réunit en une application centralisée : outils

Une plateforme hybride complètement intégrée

La nouvelle version de Quicktext réunit en une application centralisée : outils de messagerie instantanée, live chat, SMS et désormais IA et Chatbot. Ce positionnement innovant répond à de nombreux cas d'usage tels que gérer une réservation en temps réel, proposer une offre instantanée, proposer des services additionnels comme la réservation d'un transfert, restaurant, etc. L'hôtelier se positionne alors comme un guichet unique pour le client au travers d'un outil de communication simple d'accès.

Benjamin Devisme, Directeur commercial de The Colossal Factory : « Quicktext permet d'aller encore plus loin en matière de fidélisation, de conquête et d'amélioration des revenus hôteliers. La nouveauté de cette version avec l'IA Zoé s'appuie sur des travaux de R&D qui nous ont permis de concevoir un chatbot dédié à l'hôtellerie, née de l'analyse de plus de 15 000 conversations clients-hôteliers. »

Une solution hybride pour de meilleures interactions

Désormais, un moteur d'intelligence artificielle, développé à partir des technologies d'IA de Microsoft et du nouveau système de réservation mobile fourni par Availpro, dialogue en direct avec le client de l'hôtel pour l'accompagner dans ses démarches. Pour autant, à tout moment, l'hôtelier peut reprendre la main sur Quicktext en déconnectant l'IA et en poursuivant directement le chat avec son client. On notera également qu'en cas de coupure internet, le service de messagerie instantanée bascule automatiquement en SMS. Cette approche hybride offre de nouvelles perspectives en matière d'expérience utilisateurs dans le monde de l'hôtellerie.

Des bénéfices immédiats à plusieurs niveaux

Le service de l'hôtelier en est amélioré : disponibilité permanente, engagement, fluidité dans le traitement des demandes en plusieurs langues. Tous ces éléments garantissent des réponses pertinentes et permettent d'offrir une qualité de service unique, génératrice d'avantages concurrentiels.

Daniel Doppler, PDG de The Colossal Factory : « Après avoir déployé la première génération de Quicktext dans de nombreux hôtels en Europe, nous avons poursuivi nos efforts de R&D afin d'intégrer une notion d'IA à notre plateforme. Nous sommes aujourd'hui le seul éditeur du marché à proposer une application métier aussi évoluée »

Le premier pilote a été lancé avec l'hôtel Baume –

https://www.baume-hotel-paris.com

– du groupe Hôtels Paris Rive Gauche. Plus de 20 autres hôtels en France, Espagne, Hollande, Suisse et Belgique ont passé commande pour cette nouvelle version. Six nouveaux hôtels seront équipés ce mois-ci.

À propos de The Colossal Factory : http://www.colossalfactory.com



