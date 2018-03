QUOTIUM TECHNOLOGIES : Chiffre d’affaires consolidé de l’année 2017.

QUOTIUM TECHNOLOGIES





Société anonyme au capital de 2 643 849,60 €





Siège social : 84-88 Bd de la Mission Marchand – 92400 Courbevoie.





Exercice social : du 1

er

janvier au 31 décembre

Chiffre d'affaires consolidé de l'année 2017 de QUOTIUM TECHNOLOGIES SA

* Données non auditées

Le chiffre d'affaires consolidé à fin décembre 2017 est en baisse de 12%. L'écart porte essentiellement sur les ventes de licences, les revenus liés aux prestations de support sur le parc installé étant stables.

Le taux d'érosion de nos contrats est plus faible que prévu, ce qui a un impact positif sur les comptes de l'exercice. Le Groupe a poursuivi ses activités de support de ses produits historiques durant l'exercice et n'envisage pas de commercialiser de nouvelles solutions logicielles majeures à court terme.

Le Groupe Quotium Technologies prévoit de publier ses résultats mi-avril 2018.



A propos de Quotium Technologies (QTE)



Quotium Technologies est un acteur français de l'édition logicielle avec une implantation en Europe et aux Etats Unis.





Quotium Technologies est spécialisé dans le développement d'innovations technologiques pour répondre aux besoins des grandes et moyennes entreprises.

Retrouvez plus d'informations sur notre site

www.quotium.fr

.





The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: QUOTIUM TECHNOLOGIES via GlobeNewswire