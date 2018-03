RIBER : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D’ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Bezons, le 8 février 2018, 17h45

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Etabli en application de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

Date Nombre total d'actions composant le capital social Nombre total de droits de vote Total brut des droits de vote :









21.253.024 31 janvier 2018 21.253.024 Total net* des droits de vote :









20.946.855

* Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions moins les actions privées de droit de vote (autodétention)

Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires.





