Sentryo lauréat du Concours Mondial de l’Innovation pour sécuriser les véhicules de demain

Sentryo, pionnier de la cybersécurité de l'Internet Industriel, est lauréat du CMI avec un projet de R&D qui vise à adapter les concepts de détection des cyber attaques sur les réseaux machine to machine au monde du véhicule connecté.

Sentryo conçoit, développe et commercialise des logiciels de cybersécurité pour l'Internet des Objets Professionnels. Désormais reconnu pour ses solutions dédiées aux réseaux industriels type SCADA, Sentryo étend son offre aux réseaux d'objets industriels tels que ceux des automobiles ou des camions.

Les Concours Mondiaux de l'innovation ont pour objectif de faire émerger les talents et futurs champions de l'économie française en les repérant puis en accompagnant la croissance des entrepreneurs français ou étrangers.

Lauréat de la catégorie "sécurité collective et protection contre les actions malveillantes", Sentryo va mener un avant projet visant à concevoir le démonstrateur d'une plateforme de surveillance d'un parc de véhicules connectés. L'objectif de la plateforme est de détecter au plus tôt les tentatives d'intrusions sur les réseaux critiques embarqués comme la direction assistée, le freinage ou la gestion du moteur. Face aux nouveaux défis de l'automobile (véhicule autonome, hyper connectivité), il est essentiel de se donner les moyens de détecter les signaux faibles permettant de caractériser les comportements anormaux. L'objectif est de savoir quand et comment les intrusions ont lieu. Grâce à un tel système de détection, la réponse aux cyberattaques en sera grandement facilitée.

Thierry ROUQUET, Directeur Associé de Sentryo "Être lauréat du Concours Mondial de l'Innovation montre la pertinence de Sentryo à apporter une solution innovante permettant d'assurer la cyber-sécurité des citoyens à bord de leurs voitures. C'est aussi l'opportunité d'engager des collaborations avec les acteurs majeurs du monde de l'automobile."

Source: Sentryo via GlobeNewswire