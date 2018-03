SII : Déclaration mensuelle du nbre de droits de vote et du nbre d’actions composant le capital au 31/01/2018

Paris, le 05 février 2018

Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 31 janvier 2018

Conformément aux articles L233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF

SII – Eric MATTEUCCI – Tél. : 01.42.84.82.22

Ces informations sont disponibles sur le site de la société

http://www.groupe-sii.com

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: SII via GlobeNewswire