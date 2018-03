Soft Computing : Forte croissance du résultat net 2017 : + 27 %

Résultat opérationnel 3.249 K€

Le Résultat Opérationnel, qui ressort à 3.2 millions d'euros soit 8.0 % du Chiffre d'Affaires, affiche une progression de plus de 17 % grâce à la croissance conjuguée des prix et des effectifs. Le Résultat Net après impôts s'élève à 2.2 millions d'euros contre 1.8 million en 2016 soit une croissance de

27 % sur l'année.

Solidité financière

Les capitaux propres s'élèvent à 16.5 millions, sans recours à la dette financière ni à l'affacturage. La trésorerie nette est de 3,2 M€ au 31 décembre 2017. En complément, les créances d'état, CIR et CICE, sont de 4.8 M€. Au 31 décembre 2017 ces éléments cumulés représentent 8.1 M€, soit 3.85 € par action.

Dividende

Le Conseil d'Administration de Soft Computing, réuni le 8 mars 2018, a arrêté les comptes de l'exercice 2017 et a décidé de proposer à l'Assemblée Générale Mixte du 7 juin 2018 le versement d'un dividende de 0.50 € le 5 juillet 2018.

Perspectives

Après une accélération de la croissance de la Marge Brute sur le dernier trimestre 2017, la progression devrait continuer sur 2018. Le carnet de commandes est bien garni et la demande reste bien orientée en ce début d'année. Pour accompagner sa croissance, Soft Computing vise une centaine de recrutements pour 2018.

Informations financières IFRS et comptes sociaux

Les informations financières sont présentées ci-dessous en IFRS et en comptes sociaux :

Information financière en IFRS

Comptes sociaux

Calendrier des communications financières (diffusées après bourse) :





19/04/2018

: Information trimestrielle – premier trimestre 2018.





19/07/2018

: Information trimestrielle – second trimestre 2018.





20/09/2018

: Résultat du premier semestre 2018.





18/10/2018

: Information trimestrielle – troisième trimestre 2018.

A propos de Soft Computing –

www.softcomputing.com





Soft Computing est le spécialiste du marketing digital data-driven. Ses 400 consultants, experts en sciences de la donnée, en marketing digital et en technologies big data, aident au quotidien plus de 150 entreprises à travers le monde à exploiter tout le potentiel de la donnée pour améliorer l'expérience de leurs clients et le ROI de leur marketing digital. Soft Computing est coté à Paris sur NYSE Euronext (ISIN : FR0000075517, Symbole : SFT).

Soft Computing





55, quai de Grenelle – 75015 PARIS





Tél. +33 (0)1 73 00 55 00





Fax. +33 (0)1 73 00 55 01

SA au capital de 418 371,60 €

RCS Paris B 330 076 159 – Siret 330 076 159 00079 – Code APE 6202 A

