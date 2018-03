SOITEC : INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Bernin, le 16 février 2018

(Article L. 233-8 II du Code du Commerce et article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)

Dénomination sociale de la société déclarante :





SOITEC





Parc Technologique des Fontaines





Chemin des Franques





38190 BERNIN





(Code ISIN FR0013227113)

(1)

Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts ») sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote (en l'espèce, les 5 077 actions auto-détenues et les 239 955 actions de préférence de 0,10€ de valeur nominale chacune au 31/01/2018) et après prise en compte du nombre d'actions bénéficiant du droit de vote double au 31/01/2018.

(2)

Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets ») est calculé après prise en compte du nombre d'actions bénéficiant du droit de vote double au 31/01/2018, et déduction faite des actions privées de droit de vote (en l'espèce, les 5 077 actions auto-détenues et les 239 955 actions de préférence de 0,10€ de valeur nominale chacune au 31/01/2018).

