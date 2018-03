TrueCommerce annonce l’intégration d’entrepôts à distance pour Microsoft Dynamics NAV

La solution TrueCommerce offre des fonctionnalités avancées d'intégration de la chaîne logistique pour la communauté Dynamics NAV

PITTSBURGH, le 1er mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) – TrueCommerce, un fournisseur mondial de

solutions de connectivité et d'intégration de partenaires commerciaux

, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de son système d'intégration d'entrepôts à distance pour Microsoft Dynamics NAV, qui relie les utilisateurs de NAV à leur entrepôt distant et aux fournisseurs de 3PL (logistique de tiers). La solution TrueCommerce, intégrée à la plateforme native Dynamics NAV, se connecte directement avec le réseau de commerce mondial de TrueCommerce, offrant ainsi un accès immédiat à une large communauté d'entreprises de logistique tierces pré-connectées.





« Le rythme d'exécution actuel nécessite un niveau beaucoup plus profond d'intégration de la chaîne logistique », estime le président de TrueCommerce, Ross Elliott. « Ce dont nous parle constamment nos clients est le besoin de s'intégrer à un ensemble beaucoup plus large de participants à la chaîne d'approvisionnement tout en échangeant un ensemble d'informations beaucoup plus large avec des attentes en temps quasi réel. » « Pour les utilisateurs de NAV qui externalisent leurs opérations de distribution, TrueCommerce se connecte de façon transparente avec les partenaires de 3PL, d'où un niveau beaucoup plus élevé d'intégration, d'automatisation et de précision.

Parmi les avantages de l'intégration d'entrepôts de TrueCommerce pour Microsoft Dynamics NAV, citons :

Les commandes d'expédition d'entrepôt peuvent être générées pour des entrepôts individuels ou multiples après la validation de la commande client









La fonction d'avis d'expédition d'entrepôt comprend des extensions pour la manipulation des cartons, des palettes et des informations de suivi, ainsi que la possibilité de créer un envoi de vente dans NAV









La fonction d'avis d'expédition d'entrepôt remplit la transaction de vente tout en générant automatiquement les avis d'expédition anticipée requis par les partenaires commerciaux.





.





Des alertes intégrées et règles configurables pour gérer les pénuries de quantités et les délais de livraison









La prise en charge des numéros de série et de lot en provenance des lignes de suivi des articles de NAV inclus dans les commandes d'expédition d'entrepôt, les avis d'expédition et les avis de livraison.

La plateforme basée sur le cloud de TrueCommerce étend la transformation numérique au-delà de Dynamics NAV en intégrant les interactions commerciales et d'exécution à travers la chaîne de valeur directement avec Dynamics NAV. TrueCommerce offre aux utilisateurs de Dynamics NAV une solution complète de services gérés incluant la connectivité, la conformité EDI et l'intégration communautaire du trading. L'approche unique de TrueCommerce permet le coût total de possession le plus bas, éliminant ainsi le besoin de logiciels middleware complexes et de personnalisations de Dynamics NAV, tout en réduisant également la dépendance aux ressources d'EDI et d'intégration spécialisées.

Pour plus d'informations, visitez notre page

Intégration EDI pour Microsoft Dynamics NAV

.

À propos de TrueCommerce

TrueCommerce révolutionne la connectivité, la visibilité et la collaboration des partenaires commerciaux en reliant les fournisseurs, les centres de distribution et les consommateurs finaux au sein d'un réseau de commerce mondial.

Grâce à nos solutions de services flexibles, intégrées et entièrement gérées, les clients de toute taille peuvent facilement se connecter et collaborer avec n'importe quel partenaire commercial tout en bénéficiant de la tranquillité d'esprit d'une plateforme de service éprouvée qui gère de manière fiable des centaines de millions de transactions chaque année, sans nécessité d'une quelconque interaction avec les clients.

De l'usine à l'entrepôt, du distributeur au magasin de vente au détail, atteignez de nouveaux niveaux de connectivité et de performances avec le réseau de commerce le plus complet au monde.

TrueCommerce : Connecter. Intégrer. Accélérer.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site

https://www.truecommerce.com

.

Contact :





Yegor Kuznetsov





+ 1-703-209-0167





Yegor.Kuznetsov@truecommerce.com



