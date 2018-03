VITEC présentera les dernières innovations en matière de codage / décodage vidéo HEVC et de plateforme IPTV et d’affichage dynamique (Digital Signage) au CCBN de Pékin

PARIS, le 7 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) – VITEC, leader mondial des solutions avancées de codage et de streaming vidéo, présentera ses solutions de codage vidéo, streaming et gestion des ressources multimédia (MAM) à l'exposition du China Content Broadcasting Network (CCBN), qui aura lieu du 22 au 24 mars au China International Exhibition Centre de

PARIS, le 7 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) – VITEC, leader mondial des solutions avancées de codage et de streaming vidéo, présentera ses solutions de codage vidéo, streaming et gestion des ressources multimédia (MAM) à l'exposition du China Content Broadcasting Network (CCBN), qui aura lieu du 22 au 24 mars au China International Exhibition Centre de Pékin. Dans le Hall 2, au Stand 2108,VITEC présentera les solutions de streaming point à point HEVC/H.264 de l'entreprise pour la transmission par satellite, l'Internet grand public et la transmission sans fil, ainsi que la plateforme d'affichage dynamique EZ TV IPTV de qualité diffusion (broadcast) de l'entreprise, offrant des vidéos en direct et à la demande, en concert avec la solution MAM PX Media Library.

Le CCBN sera également l'occasion de découvrir l'offre de streaming HEVC point à point / point à multipoint de VITEC, montrant la solution primée de codage / décodage HEVC basée sur le matériel MGW Ace. Utilisant le codec HEVC 10 bits 4:2:2 de deuxième génération de VITEC (Gen2), cette solution de streaming puissante et compacte offre une qualité vidéo inégalée et une compression efficace de la bande passante. La protection de flux intégrée et avancée garantit une distribution vidéo fiable sur tout réseau, y compris l'Internet. En outre, le système MGW Ace peut réduire la latence de streaming jusqu'à 70 ms de bout en bout.

Toujours au CCBN, VITEC présentera les nouveaux progrès réalisés par EZ TV, la plateforme d'affichage dynamique IPTV de pointe de l'entreprise. Avec des outils conviviaux de création, d'administration et d'analyse de l'affichage, EZ TV automatise les flux de production vidéo et les campagnes d'affichage sur les réseaux IP existants, permettant ainsi à toute organisation de gérer de manière centralisée l'IPTV et le contenu dynamique à partir d'une seule interface. Plateforme véritablement évolutive, EZ TV prend en charge les formats H.264 et H.265 (HEVC) dans des résolutions allant jusqu'à 4 K, le tout combiné avec un chiffrement AES pour assurer la livraison sécurisée du contenu. L'IPTV intégrée au matériel et les paramètres ultimes d'affichage offrent une lecture à faible latence, une mise à jour en temps réel du guide électronique des programmes, un contenu vidéo à la demande avec mise à jour en temps réel des nouveaux éléments, une TV programmée, un accès vidéo en direct depuis les PC et les appareils mobiles, et la visualisation de plusieurs canaux en mosaïque contrôlée par l'utilisateur.

VITEC présentera également PX Media Library, une méta-solution qui permet aux professionnels des médias de gagner du temps au moment de marquer, modifier, gérer, organiser et partager des fichiers multimédias de façon transparente. PX Media Library rationalise la gestion multimédia et permet aux utilisateurs de tirer parti de solutions éprouvées en matière de diffusion, de programmes sportifs, de distribution de contenu, d'applications gouvernementales, et plus encore. Ce système ouvert est facilement adaptable aux flux de travail spécifiques à l'industrie et comprend une interface utilisateur intuitive ainsi que des flux de travail personnalisables et faciles à configurer qui permettent aux utilisateurs d'être en avance sur la concurrence en soignant leur organisation dans le monde encombré des médias d'aujourd'hui. PX Media Library s'intègre de manière transparente à la puissante plateforme IPTV EZ TV et d'affichage dynamique de VITEC.

VITEC est un fournisseur leader de solutions de streaming vidéo de bout en bout à l'échelle mondiale pour la diffusion, l'armée et le gouvernement, les entreprises, le sport et les lieux de divertissement ainsi que les lieux de culte. © 2018 VITEC

