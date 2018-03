Winshuttle lance la dernière version de sa suite logicielle, offrant de nouvelles fonctionnalités et une intégration certifiée avec SAP S/4HANA 1709

La version v11.4 allie de meilleures performances, la gestion de la connexion unique SAP et bien d'autres avantages Winshuttle se réjouit d'annoncer la dernière version v11.4 de sa plateforme logicielle qui est désormais certifiée par SAP pour l'intégration avec SAP S/4HANA 1709. La plateforme Winshuttle permet aux utilisateurs d'automatiser rapidement et facilement les transferts/chargements de données SAP grâce

Winshuttle se réjouit d'annoncer la dernière version v11.4 de sa plateforme logicielle qui est désormais certifiée par SAP pour l'intégration avec SAP S/4HANA 1709.

La plateforme Winshuttle permet aux utilisateurs d'automatiser rapidement et facilement les transferts/chargements de données SAP grâce à Excel, d'améliorer la qualité des données par leur gouvernance et de rationaliser les processus métier SAP avec des workflows et des formulaires Web.

La dernière version v11.4 fonctionne parfaitement sous S/4HANA avec une intégration certifiée par SAP tout en délivrant de nouvelles fonctionnalités, des améliorations de sécurité comme la conformité CWE SANS TOP 25 et la connexion unique SAP (SSO), ainsi que la simulation pour de nombreux autres codes transaction de comptabilité.

« Après avoir collaboré avec des experts SAP pour obtenir cette certification, nous sommes ravis d'apporter à nos clients une confirmation de l'interopérabilité de nos outils et de SAP S/4HANA 1709 », a déclaré Kristian Kalsing, VP Produits et solutions de Winshuttle. « La version v11.4 procure des améliorations de produit et les fonctionnalités dont les utilisateurs ont besoin pour booster l'efficacité des processus SAP dans toute l'entreprise. »

Winshuttle poursuivra sa démarche de certification d'intégration avec les dernières versions S/4HANA. Pour en savoir plus sur la façon dont Winshuttle facilite la transition vers S/4HANA, consultez Winshuttle.com/S4hana



