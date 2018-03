WISeKey intègre QuoVadis SuisseID Digital Identity dans le WISeCoin Wallet en fournissant un jeton d'identification cryptographique (« Identity Crypto Token ») basé sur KYC ZOUG, GENÈVE, Suisse – Le 21 février 2018 – WISeKey International Holding Ltd (WISeKey) (SIX : WIHN), leader suisse de la cybersécurité et des solutions IoT, a annoncé aujourd'hui qu'elle a

ZOUG, GENÈVE, Suisse – Le 21 février 2018 – WISeKey International Holding Ltd (WISeKey) (SIX : WIHN), leader suisse de la cybersécurité et des solutions IoT, a annoncé aujourd'hui qu'elle a intégré l'Identité numérique QuoVadis SuisseID (

https://www.quovadisglobal.ch/Dienstleistungen/SigningServices/SuisseID%20Signing%20Service%20by%20QuoVadis.aspx

) dans le WISeCoin Wallet pour activer les fonctionnalités de signature qualifiées basées sur le cloud, en fournissant un Jeton d'identification cryptographique (« Identity Crypto Token ») basé sur le principe KYC (« Know Your Customer ») (connaître son client)

.

Le Service de signature SuisseID de WISeKey QuoVadis est désormais disponible sur le WISeCoin Wallet et peut être utilisé pour créer des signatures électroniques qualifiées juridiquement contraignantes en Suisse sans utiliser de carte à puce ou de jeton USB. Ce service convivial permet des processus flexibles de signature et de flux de travail sur les périphériques mobiles et locaux, ainsi que sur les plateformes d'applications centrales. SuisseID est disponible dans l'application WISeCoin en tant que fonctionnalité KYC et est utilisé afin d'obtenir des informations d'identification pertinentes sur l'utilisateur de WISeCoin Wallet. KYC est une partie importante d'un effort global de WISeKey pour aider à réguler l'espace de cryptomonnaie.

WISeCoin Wallet offre aux utilisateurs un accès sans contact à leur clé privée et leur permet d'effectuer des transactions et des paiements sans contact. WISeCoin Wallet utilise une combinaison de technologie Near Field Communication (NFC) avec des solutions hautement sécurisées fournies par WISeKey Semiconductors et est désormais disponible via l'application WISeWallet. Chaque fois qu'une transaction Blockchain sans contact est effectuée, telle qu'une transaction Bitcoin, la clé privée est extraite du stockage matériel NFC pour activer la transaction.

Alors que les échanges et les portefeuilles logiciels continuent à être piratés, les portefeuilles matériels ont gagné en popularité car ils apportent la solution la plus sécurisée pour les transactions et les paiements. Grâce au WISeCoin Wallet, les portefeuilles matériels sont devenus maintenant sans contact et les utilisateurs peuvent établir plusieurs clés privées dans le magasin sécurisé en utilisant la même application WISeWallet et accéder à ces clés privées tout en effectuant des transactions en mode sans contact.

L'application WISeWallet est compatible avec la plupart des technologies blockchain existantes et fonctionne dans le cadre d'un système de paiement utilisant les offres technologiques WISeKey Blockchain-as-a-Service (« BaaS »). Pour permettre une économie de cryptomonnaie transparente, WISeCoin est complété par d'autres solutions WISeWallet hautement sécurisées (variantes biométriques également disponibles), des plateformes d'échange intégrées, des solutions de paiement sans contact NFC, etc. ; WISeCoin a pour objectif de faire de WISeCoin une force émergente sur le marché mondial de la cryptomonnaie en soutenant le développement des économies fondées sur la technologie Blockchain.

Récemment, l'identité numérique a été un sujet brûlant dans l'actualité en Suisse dans le cadre des projets de transformation numérique du pays. Le marché a annoncé un nouveau programme appelé SwissID, une initiative privée pour permettre une adoption plus large des capacités d'authentification. En outre, des projets sont en cours pour une nouvelle loi sur l'eID qui feront l'objet de débats au Parlement fédéral en 2018. Les cantons envisagent également de lancer leurs propres programmes d'identité numérique, comme le projet de Zoug de créer une identité blockchain pour ses citoyens. Lancée en 2010, la SuisseID (orthographe française) reste la seule identité numérique reconnue par l'État en Suisse, alors que SwissID (orthographe anglaise) est une initiative privée visant à promouvoir une authentification étendue pour les applications de commerce électronique (eCommerce). QuoVadis Trustlink Schweiz AG se positionne depuis longtemps en tant que pionnier dans le secteur de l'identité numérique en Suisse en tant que fournisseur de services de confiance qualifié (Qualified Trust Service Provider) et émetteur de la SuisseID depuis 2010.

La signature électronique qualifiée (« Qualified Electronic Signature ») est au coeur de la valeur fournie par la SuisseID, fournissant l'équivalence juridique d'une signature manuscrite traditionnelle et permettant même de réaliser des consentements et des transactions importants entièrement en ligne.









WISeKey QuoVadis a récemment mis en place une solution de signature électronique qualifiée pour modum.io AG, qui offre une solution de chaîne d'approvisionnement alternative pour le secteur médical en utilisant la technologie blockchain et IoT. modum.io utilise la signature électronique qualifiée de WISeKey QuoVadis pour faciliter l'intégration des personnes intéressées dans une ITO (« Initial Token Offering ») récente, permettant d'effectuer le processus d'acquisition de jetons entièrement en ligne et conformément à la loi suisse. Cette histoire à succès a été réalisée avec le partenaire d'intégration numérique Intrum Justitia AG (Suisse) et IDnow.

Au coeur de cette stratégie suisse, l'OISTE-WISeKey Cryptographic Root of Trust (RoT) qui a été créée en Suisse, stockée dans un bunker creusé dans une montagne suisse et activement utilisée depuis 1999. L'OISTE-WISeKey Cryptographic RoT est actuellement installée sur plus de 2,6 milliards d'ordinateurs de bureau, navigateurs, appareils mobiles, certificats SSL et périphériques IoT (Internet des Objets). L'OISTE WISeKey Cryptographic RoT est omniprésente et universelle, et un pionnier dans l'identification des objets.

Il est à noter que la nouvelle loi sur l'eID qui sera débattue au Parlement fédéral en 2018 n'affecte pas les signatures électroniques qualifiées (« Qualified Electronic Signatures ») créées avec SuisseID ou PrimoSign. ZertES, la loi fédérale sur les signatures électroniques et les « Trust Service Providers » (fournisseurs de services de confiance) reste la loi pertinente. Parallèlement à son engagement envers la SuisseID et PrimoSign, WISeKey QuoVadis entend étendre sa reconnaissance en tant que fournisseur d'identité (« Identity Provider – IDP») dans le cadre de la nouvelle loi à long terme sur l'eID, qui devrait voir le jour en 2020.

Vous pouvez commander votre WISeCoin sur :

https://www.wisecoin.com/order

# # #

À propos de WISekey QuoVadis





WISeKey QuoVadis est une autorité de certification (« Certification Authority – CA ») mondiale fournissant des services Trust/Link Managed PKI (Public Key Infrastructure) basés sur le cloud, y compris des certificats numériques TLS / SSL pour la sécurité Web ainsi que l'eID pour l'authentification, le chiffrement et la signature numérique.





WISeKey QuoVadis propose également des plateformes de signature électronique, notamment des solutions de signature de masse et d'horodatage fiables pour la facturation électronique, ainsi que des plateformes de signature basées sur le cloud pour les particuliers. Les signatures électroniques QuoVadis sont utilisées sur plus de 60 millions de transactions électroniques par an.





WISeKey QuoVadis est un Prestataire de services de confiance qualifié (« Qualified Trust Services Provider – TSP ») pour l'eID et les transactions électroniques en Suisse sous ZertES et avec les accréditations eIDAS mises à jour pour l'Union européenne. La société possède également une importante expérience en matière d'eID publique, notamment les programmes néerlandais PKIoverheid et suisse SwissID.





Parmi les clients de QuoVadis figurent un éventail de sociétés multinationales, d'entités de services financiers, de systèmes universitaires et d'organismes du secteur public dans le monde entier.

À propos WISeKey :





WISeKey (SIX Swiss Exchange : WIHN) est une société mondiale de cybersécurité de premier plan qui déploie actuellement via une Plateforme virtuelle (Virtual Platform) des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle. La Root of Trust (« RoT ») basée en Suisse et les Microchips IoT cryptographiques de WISeKey fournissent une authentification et une identification sécurisées, dans des environnements physiques et virtuels, pour l'Internet des Objets, la Blockchain et l'Intelligence artificielle. La RoT WISeKey sert d'ancrage de confiance commun pour garantir l'intégrité des transactions en ligne entre les objets, et entre les objets et les personnes. Pour de plus amples informations, consulter

www.wisekey.com

.

HUG#2170828