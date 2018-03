WISeKey sélectionnée par Oledcomm, leader mondial de la technologie 5G/Li-Fi, pour sécuriser les infrastructures et écosystèmes IoT Li-Fi Genève, Paris, le 13 février 2018 – WISeKey International Holding Ltd (WIHN.SW) (« WISeKey »), société leader mondiale de cybersécurité et Oledcomm (« Oledcomm »), leader mondial de la technologie 5G/Li-Fi en France, ont annoncé aujourd'hui qu'à

Le Li-Fi (Light-Fidelity) est une nouvelle technologie qui permet aux appareils mobiles (et autres objets connectés) de se connecter les uns aux autres en utilisant des lampes à LED. Le Li-Fi transmet les données en modulant les signaux lumineux d'une ampoule à LED, un processus invisible pour l'oeil humain. Les signaux lumineux sont reçus et convertis en données par un dongle connecté à l'appareil.

La technologie unique Root of Trust and Identity de WISeKey avec le matériel et les logiciels VaultIC, la certification des systèmes, l'approvisionnement et les services de gestion, a créé la première plateforme de cybersécurité de bout en bout fiable pour les personnes et les objets (IoT) et a donné la capacité unique à WISeKey de fournir la plateforme la plus sécurisée à ses clients. Activant un cadre de sécurité IoT vertical, c'est un outil logiciel de sécurité à guichet unique avec une interface conviviale et une API facile à intégrer qui gère le cycle de vie des périphériques et leurs certificats numériques. Facile à mettre en oeuvre, difficile à attaquer, la structure WISeKeyIoT propose des solutions sécurisées même lorsque le dispositif IoT se trouve dans un environnement non sécurisé, comme pendant la production ou sur le terrain.

Qu'est-ce que le Li-Fi ? Imaginez un monde où chacune des milliards d'ampoules électriques utilisées aujourd'hui est un hotspot sans fil offrant une connectivité à des vitesses dont on ne peut rêver qu'avec le Wi-Fi. Inventée par

Suat TOPSU

en 2005, la technologie LiFi pour « Light Fidelity » est une nouvelle méthode pour connecter sans fil des appareils mobiles et d'autres appareils connectés à l'aide de lampes à LED. Oledcomm a utilisé une ampoule Li-Fi pour transmettre des données à des vitesses allant jusqu'à 23 mégabits par seconde (Mbps). Les tests de laboratoire ont montré des vitesses théoriques de

224 Gigabits par seconde

(Gbps), ce qui signifie qu'un film haute définition peut être téléchargé en quelques secondes. Le remplacement progressif des

14 milliards de points lumineux

dans le monde par des LED fait du Li-Fi un candidat fort pour devenir le réseau de communication de 3

e

génération (après le réseau filaire et le réseau radio) et potentiellement le plus dense. La technologie est devenue une norme internationale pour la communication sans fil dans sa première version en novembre 2011 par l'International Telecommunications Standardisation Committee.

« Le Li-Fi est définitivement une percée technologique passionnante qui promet un nouvel avenir pour les communications mondiales. Chez WISeKey, société leader mondiale de cybersécurité avec une offre basée sur les meilleures pratiques assurant déjà une sécurité à 360° pour sécuriser les infrastructures IoT, nous sommes prêts à offrir le niveau requis de fiabilité et de confidentialité aux appareils Li-Fi », commente Carlos Moreira, PDG de WISeKey.

« En combinant l'élément sécurisé (Secure Element) de WISeKey (notre puce de silicium inviolable) et nos systèmes d'infrastructure à clés publiques (« Public Key Infrastructure » – PKI) gérés avec l'expérience d'Oledcomm dans le développement et la technologie Li-Fi, nous apportons des solutions puissantes aux entreprises qui souhaitent adopter la technologie Li-Fi et accroître le niveau de sécurité de leurs écosystèmes IoT », a déclaré Carlos Moreno, Vice-président Corporate Alliances & Partnerships chez WISeKey.

« Nous sommes ravis de faire équipe avec WISeKey et d'utiliser sa technologie IoT de cybersécurité ainsi que son expérience pour sécuriser le Li-Fi. Tout comme les énergies propres remplacent les combustibles fossiles et nous propulsent vers un monde d'innovation responsable, la lumière remplace désormais les ondes radio pour fournir une connexion internet sécurisée, respectueuse de l'environnement et des personnes », a déclaré Benjamin Azoulay, PDG d'Oledcomm. « MyLiFi® marque le début d'une nouvelle ère de connectivité. C'est le sens de l'histoire ! »

À propos de WISeKey :

WISeKey (SIX Swiss Exchange : WIHN) est une société mondiale de cybersécurité de premier plan qui déploie actuellement des écosystèmes d'identité numérique à grande échelle avec un processus breveté. La Root of Trust (« RoT ») cryptographique basée en Suisse de WISeKey offre une authentification et une identification sécurisées, dans des environnements physiques et virtuels, pour l'Internet des Objets, la Blockchain et l'Intelligence artificielle. La RoT WISeKey sert d'ancrage de confiance commun pour garantir l'intégrité des transactions en ligne entre les objets, et entre les objets et les personnes.

www.wisekey.com

.

À propos d'Oledcomm

Oledcomm est une société française et un leader mondial dans la technologie LiFi. Oledcomm a été cofondée en 2012 par Suat Topsu, président d'Oledcomm, universitaire et chercheur, et l'un des inventeurs de la technologie LiFi. Aujourd'hui, la société est dirigée par Benjamin Azoulay, pionnier de la lumière intelligente marquée par le succès de Philips Hue qu'il avait précédemment lancé, et emploie 30 personnes. Basée à Vélizy, en France, et à Léon (Mexique), Oledcomm crée une solution complète de LiFi : microcontrôleurs (modem), photorécepteurs (dongles et ponts) et plateformes logistiques.

Oledcomm a reçu le Prix Entreprise Innovante de France du Ministère de la Recherche et de l'Industrie en 2012. En 2013, la technologie LiFi a été testée dans les trains à grande vitesse par la SNCF et dans les bureaux de Thalès. Cette même année, EDF a choisi Oledcomm pour son premier projet Smart City.

Le marché potentiel du LiFi est énorme : les 14 milliards d'ampoules du monde pourraient être transformées en un réseau de communications puissant et sécurisé.

