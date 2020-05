Processeurs : Linus Torvalds adopte les 32 cœurs d’AMD Ryzen

Le fabricant américain de semi-conducteurs AMD n’en attendait peut-être pas tant…

En marge de la publication d’une septième RC (release candidate) pour Linux 5.7, Linus Torvalds, le créateur du noyau socle de systèmes et distributions open source, a fait part de son enthousiasme pour la 3e génération de processeurs AMD Ryzen Threadripper.

« La plus grande satisfaction cette semaine pour moi a simplement été de mettre à niveau ma machine principale. Pour la première fois en 15 ans environ, mon ordinateur de bureau n’est pas basé sur Intel. Non, je ne suis pas encore passé à ARM, mais je bascule maintenant vers un AMD Threadripper 3970x », a déclaré l’ingénieur dimanche 24 mai.

Linus Torvalds a ajouté sur la Linux Kernel Mailing List (LKML) : « mes builds de test ‘allmodconfig’ sont maintenant trois fois plus rapides qu’elles ne l’étaient auparavant. Cela n’a pas tellement d’importance en ce moment, en période calme », mais cela pourrait le devenir « au cours de la prochaine fenêtre de fusion (merge) », a-t-il précisé.

Torvalds n’a pas communiqué davantage sur son poste de travail mis à jour.

Mais AMD dit proposer, avec son modèle Threadripper 3970x, un processeur qui compte jusqu’à 32 cœurs permettant d’accéder à une puissance de calcul de 64 threads à 3,7 GHz.

