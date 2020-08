Exploration des processus : Software AG lance ARIS Process Mining

Software AG a annoncé la disponibilité générale de sa plateforme en tant que service d’exploration et analyse des processus métiers ARIS Process Mining.

« Chaque entreprise est confrontée à un nombre sans précédent de défis et il est difficile de savoir comment les résoudre », a déclaré Stefan Sigg, chef de produit chez Software AG. « Les estimations concernant les dépenses informatiques mondiales ont été révisées à la baisse, et les entreprises peinent à rentabiliser leurs investissements. »

« Cela est souvent lié au manque d’informations analytiques sur les processus métiers de base. Le Process Mining sert à identifier les gains d’efficacité et autres améliorations immédiates des performances avec un retour sur investissement direct. »

C’est cette vue d’ensemble que Software AG veut fournir avec ARIS Process Mining.

Hébergée et accessible dans le cloud, la plateforme cible à la fois les novices en matière de Process Mining et les professionnels plus expérimentés en matière d’optimisation des processus métiers grâce à l’analyse des données.

Trois versions de la plateforme sont ainsi disponibles :

ARIS Process Mining Elements est la version gratuite du produit. Elle est destinée aux utilisateurs les moins expérimentés qui veulent tester l’offre. Les versions payantes, ARIS Process Mining Advanced et Enterprise, ciblent les organisations plus aguerries.

(crédit photo : Software AG Deutschland on VisualHunt CC BY)

