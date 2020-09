DevOps : Progress Software s’offre Chef pour 220 millions $

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Progress Software, éditeur de logiciels de développement et de déploiement d’applications d’entreprise, a annoncé son intention d’acquérir pour 220 millions de dollars Chef.

L’entreprise fondée en 2008 est basée à Seattle. Elle est présentée comme une pionnière du mouvement DevOps et de son extension à la sécurité cyber (DevSecOps).

Chef a développé une palette d’outils d’automatisation conçus pour différents environnements IT, du on-premise (sur site) au multicloud.

Le fournisseur de solutions compte HPE, Microsoft, IBM, SAP et Google parmi ses clients.

Une même vision du DevSecOps

« Chef et Progress partagent une même vision d’avenir du DevSecOps », a déclaré dans un communiqué Barry Crist, CEO de Chef. Selon le dirigeant, Progress a la taille et les réseaux nécessaires pour renforcer la plateforme et lui fournir une valeur supplémentaire.

Tout en continuant à soutenir sa communauté open source.

« Dans le même temps, Chef répond à un besoin du portefeuille Progress en DevSecOps, infrastructure, application et automatisation de mise en conformité », a-t-il ajouté.

Un point de vue partagé par Yogesh Gupta, CEO de Progress.

« Cette acquisition correspond parfaitement à notre stratégie de croissance et répond aux exigences que nous avons précédemment énoncées : un modèle de revenus récurrents solide, une technologie qui complète notre activité, des clients fidèles et la capacité de tirer parti de notre modèle opérationnel et de notre infrastructure pour piloter l’activité plus efficacement », a souligné le dirigeant.

Progress prévoit de finaliser l’acquisition de Chef le mois prochain.

(crédit photo via pexels)