Project APEX : Dell veut généraliser le modèle « as a service »

À travers l’initiative Project APEX, Dell entend accompagner la transition de ses offres vers le modèle « as a service ».

Project APEX est-il à Dell ce que GreenLake est à HPE ? Les deux marques portent en tout cas le même objectif : accompagner la transition vers le modèle « as a service ».

HPE a l’intention de commercialiser l’ensemble de ses solutions sur ce mode d’ici à 2022. Du côté de Dell, on n’annonce pas d’échéance, mais une première offre à venir pour le 1er semestre 2021 aux États-Unis. Elle donnera accès à du stockage sur site facturé à l’usage.

L’extension du catalogue se fera aussi bien horizontalement (serveurs PowerEdge, réseau PowerOne, infrastructure hyperconvergée) que verticalement (notamment autour des logiciels SAP et du VDI).

Project APEX implique l’unification des portefeuilles Cloud et On Demand. Ce dernier compte, d’après Dell, « plus de 2 000 clients ». Il a dépassé le milliard de dollars de revenus sur 12 mois.

Le principal point de convergence sera la console Dell Technologies Cloud. Actuellement en préversion aux États-Unis (extension à l’EMEA au 1er trimestre 2021), elle permettra l’achat et la gestion de la gamme « as a service ».

Illustrations © Dell Technologies