Project Astra : NetApp repense son approche de Kubernetes

La fin approche pour NetApp Kubernetes Service.

À la manière d’un OpenShift, cette offre permet la création et la gestion de clusters en environnements hybrides.

Sa commercialisation et son support arriveront à terme ce 30 avril. Aussi NetApp invite-t-il ses clients à déplacer leurs données et leurs applications avant l’échéance.

Le groupe américain ouvre la voie à une offensive à plus bas niveau dans la pile Kubernetes.

Il promet en l’occurrence, sous la bannière Project Astra, une couche native de gestion du stockage.

Migration, clonage, sauvegarde, restauration… L’objectif est de rendre les données aussi disponibles que les applications conteneurisées, tout en assurant le même niveau de portabilité, peu importe le Kubernetes sous-jacent.

Astra découvrira les clusters, les namespaces, les applications qui s’y exécutent et les données qu’elles exploitent. Il s’appuiera sur les différentes déclinaisons de la technologie NetApp pour fournir le stockage persistant : ONTAP sur site, Azure NetApp Files et Cloud Volume Services (sur AWS et GCP).

En toile de fond, l’évolution des plates-formes hyperconvergées HCI vers un modèle d’architecture définie par logiciel. Objectif : fournir une infrastructure automatisée pour les déploiements Kubernetes.

Illustrations © NetApp

