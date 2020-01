Project Athena : Intel embarque les Chromebooks

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Vous souvenez-vous de la certification Ultrabook ?

Intel l’a attribuée à partir de 2011 aux ordinateurs portables qui respectaient un cahier des charges en matière de performances, de gabarit, de sécurité et d’autonomie.

Une autre certification a pris le relais l’an dernier : Project Athena.

Ses spécifications sont plus précises et plus sensiblement axées sur les « usages réels ». Elles incluent notamment :

Batterie : au moins 16 h en lecture vidéo locale (150 nits ; mode avion) et 9 h en « conditions réelles » (paramètres OEM par défaut ; 250 nits ; toujours connecté à Internet ; utilisation d’Office 365, OneDrive et Chrome avec plusieurs onglets ouverts).

Mêmes performances que sur secteur et recharge rapide sur USB-C (4 h d’autonomie en moins de 30 minutes de recharge, ordinateur éteint et batterie vide).

Mêmes performances que sur secteur et recharge rapide sur USB-C (4 h d’autonomie en moins de 30 minutes de recharge, ordinateur éteint et batterie vide). Processeur et mémoire : puce Core i5 ou i7 de 10 e génération ou ultérieure ; au moins 8 Go de RAM et 256 Go de SSD (options Intel Optane H10 incluses).

génération ou ultérieure ; au moins 8 Go de RAM et 256 Go de SSD (options Intel Optane H10 incluses). Connectivité : Wi-Fi 6 et Thunderbolt 3.

Écran tactile de 12 à 15,9 pouces au moins en Full HD avec prise en charge d’un stylet

Retour de veille en moins d’une seconde

Asus et Samsung pour commencer

En mai 2019, dans le cadre du Computex, Intel avait officialisé une première série d’appareils certifiés : Acer Swift 5, Dell XPS 13 2-en-1, HP Envy 13 Wood Series et Lenovo Yoga S940.

Ils sont désormais 23 sur la liste… en comptant deux Chromebooks, tout juste officialisés.

L’un et l’autre sont convertibles. Le plus petit d’entre eux sera accessible à partir de 999,99 $ HT. Il s’agit du Samsung Galaxy Chromebook, un 13,3 pouces (4K) doté d’un Core i5 avec jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de SSD. Il est annoncé à 1,04 kg pour 9,9 mm d’épaisseur.

On en est à 1,1 kg et 13,8 mm pour l’Asus Chromebook Flip C436. Sortie prévue pour « le 1er ou le 2e trimestre 2020 ». Configuration : 14 pouces (Full HD), Core i3 à i7, 8 ou 16 Go de RAM et 128 à 512 Go de SSD.

Intel prévoit de prendre en compte les PC portables à double écran dans la prochaine évolution des spécification de Project Athena.

Illustrations © Asus, Intel & Samsung