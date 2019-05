Project Limitless : premier ultraportable 5G signé Lenovo et Qualcomm

A l’occasion du salon Computex qui se tient cette semaine à Taiwan, Lenovo et Qualcomm ont présenté Project Limitless, le premier ordinateur portable au monde équipé d’une connexion 5G.

Cet ultraportable hybride, dont l’écran pivote à 360°, est équipé de la plateforme Snapdragon 8cx gravée en 7 nm qui intègre notamment le modem 5G X55 également compatible avec les réseaux 4G (jusqu’à 2,5 Gbit/s en téléchargement).

“La plate-forme est compatible avec pratiquement toutes les bandes de fréquences utilisées par les opérateurs mondiaux”, précisent Qualcomm et Lenovo.

Les deux industriels promettent la mobilité connectée d’un smartphone sans avoir à passer par une connexion Wi-Fi ou un point d’accès.

Transferts de gros fichiers, streaming vidéo en 4k et même 8k, réalité virtuelle et augmentée, vidéoconférence HD sont autant d’usages que permettra cette machine.

“Le Snapdragon 8cx, le Snapdragon le plus extrême jamais conçu, prend en charge les expériences utilisateur immersives et répond aux besoins des utilisateurs très mobiles avec des vitesses de données de plusieurs gigabits, une longue autonomie, des applications d’entreprise et des capacités riches en sécurité même avec les facteurs de forme les plus fins dont les ordinateurs portables.”

La sortie du Project Limitless est prévue début 2020. Son prix n’est pas encore connu.