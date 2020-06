Project Reunion : Microsoft vise l’unification des API Windows

N’existera-t-il plus, à terme, qu’un seul modèle d’application Windows ?

Microsoft s’est engagé sur cette voie avec l’initiative Project Reunion, officialisée le mois dernier.

Pour le moment, il n’est pas question d’éliminer les modèles existants. Mais d’en faire abstraction pour permettre à toute application d’exploiter l’ensemble des fonctionnalités de la plate-forme Windows.

Dans un premier temps, les fonctionnalités concernées seront celles qui disposent d’API publiques.

Ces dernières pourront aussi bien relever de l’univers Win32 (API « historiques ») que de WinRT, associé à la « plate-forme Windows universelle » (UWP).

Microsoft a déjà initié un rapprochement entre les deux mondes, sur plusieurs points, avec divers niveaux de succès. Entre autres :

Project Reunion est censé aller plus loin en créant un substrat unifié. Ce dans la lignée, notamment, de ce que WinUI apporte au niveau des contrôles d’interface, pour permettre de développer des applications Win32 « modernes ».

Le projet apporte trois types d’interfaces dans lesquelles les applications peuvent piocher : les « nouvelles » API, les API « convergentes » et un « sous-ensemble » d’API.

Les nouvelles API apporteront des fonctionnalités spécifiques. Dont, potentiellement :

Pour les utiliser, les développeurs devront ajouter le package NuGet « Project Reunion » et y faire appel dans leur code.

Les API « convergentes » font le pont entre les fonctionnalités Win32 et UWP existantes. Elles engloberont potentiellement :

Une fois Project Reunion intégré dans une application, on peut commencer à migrer ses blocs fonctionnels vers les API convergées, en conservant style et comportement d’origine.

Le « sous-ensemble » inclut des API génériques qui fonctionnent sur toutes les versions de Windows. Elle couvrent des catégories comme :

En l’état, Project Reunion assure une rétrocompatibilité jusqu’à Windows 10 1709. En théorie, tout langage et runtime qui gère les objets COM pourra l’exploiter.

Photo d’illustration © Thomas Hawk via Visualhunt

