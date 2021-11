Protection des terminaux : qui sont les principaux fournisseurs ?

Qui sont les têtes d’affiche de la protection des terminaux et qu’attendre de leurs offres ? Éléments de réponse sur la base du Magic Quadrant.

Qui n’était pas né en l’an 2000 ? Au Magic Quadrant de la protection des terminaux (EPP), pas grand monde. En l’occurrence, 5 fournisseurs sur les 19 classés. Autre élément remarquable au-delà de la moyenne d’âge : la part d’entreprises européennes (géographiquement parlant, elles sont 6).

Pour positionner l’ensemble dans son « carré magique », Gartner prend deux axes en considération : « vision » et « exécution ». En fonction de celui auquel on donne la priorité, la hiérarchie varie. Aussi, le tableau qui suit n’est pas à prendre comme un classement. Il reprend toutefois l’ordre dans lequel sont placées les quatre catégories de fournisseurs : « leaders », « challengers », « visionnaires » et « acteurs de niche ».

Fournisseur Date de création Siège social 1 Microsoft 1975 États-Unis 2 CrowdStrike 2011 États-Unis 3 Trend Micro 1988 Japon 4 SentinelOne 2013 États-Unis 5 McAfee 1987 États-Unis 6 Sophos 1985 Royaume-Uni 7 ESET 1987 Slovaquie 8 VMware (Carbon Black) 1998 (2002) États-Unis 9 Cisco 1984 États-Unis 10 Broadcom (Symantec) 1991 (1982) États-Unis 11 Cybereason 2012 États-Unis 12 Kaspersky 1997 Russie 13 FireEye 2004 États-Unis 14 Bitdefender 2001 Roumanie 15 F-Secure 1988 Finlande 16 BlackBerry (Cylance) 1984 (2012) Canada (USA) 17 Fortinet 1976 Royaume-Uni 18 Check Point 1993 Israël 19 Panda Security 1990 Espagne

Convergence avec l’EDR

Qu’attendre d’un EPP ? La liste des critères d’inclusion au Magic Quadrant donne une idée. Il fallait principalement en remplir, au 1er avril 2020, au moins 12 des 15 suivants :

Protection qui ne requiert pas une mise à jour quotidienne d’agent et/ou de définitions

Analyse comportementale des processus

Stockage centralisé des indicateurs de compromis (IoC) et d’attaque (IoA)

Détection et blocage des attaques sans fichier

Suppression automatique des malwares (y compris par quarantaine ou en stoppant des processus)

Possibilité d’éliminer ou d’ignorer les faux positifs sans affaiblir la protection

Console principale en SaaS

Affichage de l’arborescence complète des processus

Recherche de menaces, y compris sur des terminaux non connectés

Identification des changements qu’effectuent les malwares, puis fourniture d’une assistance ou d’une option de rollback

Possibilité d’intégrer des services de renseignement sur les menaces

Protection contre les failles logicielles et de mémoire communes

Collecte d’informations sur des terminaux hors du réseau d’entreprise

Analyse statique de dossiers et de lecteurs

Un seul agent/capteur ou une intégration à l’OS

L’argument des services managés

Il y avait une autre série de 15 critères, de « second rang », avec au moins 4 à satisfaire :

Patching virtuel

Priorisation des vulnérabilités en fonction du risque

Liste noire configurable activée par défaut

Isolation des applications

Sandbox cloud ou réseau

Possibilité d’utiliser des leurres

Services gérés de monitoring et d’alerte

Services gérés de recherche de menaces et de réponse à distance

Support des requêtes « avancées » sur la base de données, avec opérateurs et paliers (par exemple, « afficher toutes les machines sur lesquelles se trouve un exécutable portable vieux de moins d’une semaine et soit inconnu, soit présent sur moins de 2 % du parc »)

Aide à l’analyse et à la réponse en fonction de renseignements collectés par le fournisseur

Capacités d’attribution des attaques et d’évaluation des motivations potentielles

Équivalence fonctionnelle pour les systèmes non connectés à Internet

Consolidation automatique d’alertes multisources

Corrélation et enrichissement de signaux faibles

Coordination de la réponse entre solutions de sécurité

En parallèle, il y a quelques critères éliminatoires. Dont un relatif à la clientèle. Il implique deux choses. D’une part, avoir au moins 7 millions de sièges actifs sur des installations dont on est le seul fournisseur EPP. De l’autre, avoir au moins 250 000 installations actives d’au moins 500 sièges. Il a coûté à Malwarebytes une place au Magic Quadrant.

