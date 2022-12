Proton VPN : le réseau privé virtuel suisse gagne toute l’UE

La société suisse Proton étend la couverture de son offre Proton VPN.

Ce service de réseau privé virtuel, à haut débit et multiplateforme, est développé par la société suisse Proton Technologies AG et ses équipes issues du CERN et du MIT.

Celles-ci ont confirmé l’ajout récent de deux emplacements – Croatie et Malte – au réseau de serveurs à 10 Gbit/s sur lesquels s’appuie l’offre couplée à la technologie VPN Accelerator de l’entreprise. Proton propose ainsi des serveurs dans tous les pays de l’Union européenne.

Les utilisateurs de Proton VPN peuvent donc bénéficier des meilleures vitesses de navigation possibles pour accéder notamment à des services locaux de manière sécurisée.

Aussi, les internautes qui disposent d’un abonnement actif à des services de streaming pris en charge – DAZN, France.tv, Canal+, 6Play, etc. -, peuvent y accéder en étant connectés à Proton VPN depuis n’importe où dans le monde, comme s’ils se trouvaient chez eux.

Malte ou le Smart Routing

« Malte est notre premier site européen à utiliser le Smart Routing, une technologie qui nous permet de proposer des serveurs VPN dans des pays que nous ne pourrions peut-être pas desservir autrement », a expliqué Antonio Cesarano, responsable produit, dans un billet de blog. Et de préciser : « lorsque vous vous connectez à l’un de nos serveurs VPN à Malte, vous vous connectez vraiment à un serveur physiquement situé à Marseille, en France. Bien que le serveur ne soit pas situé à Malte, cela nous permet de fournir les meilleures performances pour le plus grand nombre d’utilisateurs qui veulent accéder à des services basés à Malte. »

Attention cependant, le routage intelligent maltais n’est pas pour tous. Les utilisateurs de la version gratuite de Proton VPN peuvent uniquement se connecter aux serveurs basés aux Pays-Bas, au Japon et aux Etats-Unis. Pour pouvoir choisir entre les différents serveurs de l’ensemble du réseau, ils doivent opter pour un abonnement Proton VPN Plus.

L’offre payante est facturée à partir de 4,99 euros par mois. Pour bénéficier de ce tarif, les personnes intéressées opteront pour un abonnement de 2 ans. Au menu : prise en charge du P2P, bande passante illimitée, contenus débloqués, jusqu’à 10 appareils supportés…

Faire de la confidentialité « la valeur par défaut » c’est l’ambition de Proton.

Pour le fournisseur, qui édite aussi Proton Mail, Calendar et Drive, il n’est pas seulement question de protéger l’activité numérique de lanceurs d’alertes et d’autres activistes. « En rendant nos serveurs VPN Proton disponibles dans tous les pays de l’UE, nous étendons la commodité et l’utilité de notre service à un public toujours plus large », explique l’entreprise.

(crédit photo © Proton AG)