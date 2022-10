PULSE : quand Inria et Qarnot valorisent la chaleur fatale informatique

Le défi PULSE, pour « Pushing low-carbon services towards the Edge », est un projet français de recherche et de valorisation des émissions du calcul intensif. Inria, Qarnot Computing et Ademe sont parties prenantes.

Optimiser la consommation en électricité et en eau de centres de données et d’infrastructures distribuées. Le défi PULSE est officiellement lancé. Il permettra de définir les meilleures pratiques visant à valoriser la « chaleur fatale informatique ».

L’institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Inria et le fournisseur français de puissance de calcul à la demande (Cloud HPC) et infrastructure IT bas carbone Qarnot sont à l’initiative de ce projet de recherche soutenu par l’Ademe*.

Engagé pour quatre ans, le projet permet de mobiliser des équipes-projets d’Inria (Avalon, Ctrl-A, Spirals, Stack, Storm, Topal) au côté de Qarnot Computing. Il vise à dresser un bilan « objectif » des atouts d’une infrastructure distribuée de calcul, selon ses promoteurs.

A travers PULSE (Pushing low-carbon services towards the Edge), les parties prenantes disent vouloir développer « les bonnes pratiques en matière d’infrastructures matérielles et logicielles géoréparties » pour « un calcul intensif plus respectueux de l’environnement » .

Pour ce faire, le défi est structuré autour de deux axes de recherche : l’analyse holistique de l’impact environnemental du calcul intensif, d’une part, la mise en oeuvre de services Edge ayant une empreinte carbone « plus neutre » pour l’environnement, d’autre part.

Calcul haute performance et environnement »

Comment en est on arrivé là ?

Dès sa création en 2010, Qarnot Computing utilise la chaleur émise par les serveurs (dite « chaleur fatale informatique ») pour chauffer des bâtiments. Depuis, le modèle a évolué. On est passé de radiateurs numériques aux chaudières numériques, utilisables toute l’année.

Les serveurs sont, eux, directement installés dans des bâtiments et des espaces dans lesquels cette chaleur fatale produite pourra être consommée (logements, réseaux de chaleur à l’échelle urbaine, piscines, entrepôts logistiques, etc.). On se détourne donc des datacenters classiques. Le défi PULSE officiellement lancé le 24 octobre s’est construtit sur cette base.

Il constitue la première action d’ampleur du programme « numérique et environnement » d’Inria. « Inventer un modèle soutenable pour le numérique est devenu un vrai enjeu », explique Bruno Sportisse, PDG de l’institut de recherche. « Nous ne pourrons y arriver qu’en construisant un écosystème de recherche et d’innovation, ancré dans des politiques publiques ». Le défi PULSE s’inscrit pleinement dans ce mouvement.

* Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).

(crédit photo © Shutterstock)