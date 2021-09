Développeurs : Python au top des langages de programmation

IEEE Spectrum positionne à nouveau Python, Java, C et C++ en tête des langages de programmation les plus demandés.

Le classement annuel des langages de programmation livré par IEEE Spectrum aux développeurs est à nouveau dominé par Python. « Apprenez Python. C’est le principal enseignement que nous puissions formuler à votre attention », a déclaré Stephen Cass, éditeur chez IEEE Spectrum.

La revue anglophone d’ingenieurs et informaticiens dit utiliser pour son classement 11 métriques associées à 8 sources de données et plateformes (Stack Overflow, Github, CareerBuilder, Hacker News, Reddit, Twitter, Google, IEEE Job Site).

Il s’agit de départager les langages informatiques les plus demandés par les recruteurs.

10 langages de programmation très demandés

Python est premier au classement général (IEEE Spectrum), il l’est aussi lorsque la sélection porte sur les langages les plus populaires pour le web, l’entreprise et l’embarqué.

1. Python

2. Java

3. C

4. C++

5. JavaScript

6. C#

7. R

8. Go

9. HTML

10. Swift

Les bibliothèques et modules font de Python un langage puissant pour différents usages, d’un projet de système embarqué au déploiement d’une IA à grande échelle. « Mais Python a ses limites » et d’autres langages sont mieux adaptés à la résolution de problèmes particuliers, tels que R (7e au classement), SQL (15e) et Matlab (12e) » dans l’analyse et le traitement de données.

Quant à Java, C, C++ et Javascript, ils font toujours partie des cinq premiers du classement IEEE, grâce à « leurs propres mérites » et à leurs bases de code étendues.

(crédit photo via Pexels)