PyTorch s’ouvre à l’API Android Neural Networks

Connexion établie entre PyTorch et l’API Android Neural Networks (NNAPI). La jonction n’est encore que partielle. Elle s’inscrit dans une série de fonctionnalités expérimentales destinées à tirer parti de l’accélération matérielle pour l’inférence sur les terminaux mobiles.

[Announcing at PyTorch DevDay Livestream: https://t.co/uNSqJwDA0e]

NNAPI support for PyTorch allows Android apps to run computationally intensive NN on the most powerful/efficient parts of the chips in mobile phones, including DSPs and NPUs. Learn more: https://t.co/KUeIBLI32t

— PyTorch (@PyTorch) November 12, 2020