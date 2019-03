Quarkus : Red Hat pousse un framework Java natif Kubernetes

Red Hat a confirmé la disponibilité de Quarkus, un framework Java pour les environnements sans serveur (serverless) et Kubernetes (orchestration de conteneurs).

Avec Quarkus, l’éditeur open source veut proposer aux développeurs un modèle unifié de programmation réactive et impérative adapté à différentes architectures distribuées applicatives.

Pensé pour GraalVM et OpenJDK HotSpot, « Quarkus fournit un framework full stack, cohérent et amusant à utiliser », a déclaré Jason Greene, ingénieur chez Red Hat et cofondateur de Quarkus, dans un billet de blog. La solution « s’appuie sur les meilleures bibliothèques Java que les développeurs apprécient, dont Eclipse MicroProfile, JPA / Hibernate, JAX-RS / RESTEasy, Eclipse Vert.x et Netty, entre autres », a-t-il précisé.

Montée en charge

Red Hat, dans le giron d’IBM désormais, met en en exergue trois atouts de l’offre :

– Le démarrage rapide pour la mise à l’échelle et l’arrêt de microservices sur conteneurs et Kubernetes, sans oublier l’exécution instantanée du modèle FaaS (function as a service);

– Une utilisation réduite de la mémoire pour améliorer la densité de conteneurs dans les déploiements d’architecture de microservices;

– Une empreinte réduite d’image de conteneurs, selon l’éditeur.

La firme promeut ainsi une approche orientée conteneurs et applications natives pour le cloud.

Ainsi, espère Red Hat, « Quarkus fournit une solution efficace pour l’exécution de Java dans l’univers du serverless, des microservices, des conteneurs, de Kubernetes et du FaaS. »