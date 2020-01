Quel est le plus « grand » salon IT ?

Dans le domaine des salons IT, dédiés aux produits et innovations technologiques, la notoriété n’est pas forcement synonyme de leadership.

C’est le cas pour le CES qui ouvre ses portes ce 6 janvier à Las Vegas sa 53ème édition.

Inauguré en 1967, le grand show IT de Las Vegas reste cependant distancé par le salon IFA qui se déroule chaque année année à Berlin en septembre, selon Statista.

Mais le rendez-vous qui enregistre la plus forte croissance est français. Lancé en 2016, Vivatech a enregistré 124 000 visiteurs pour sa troisième édition.

A noter que le Mobile World Congress sis à Barcelone, lancé à Cannes en 1987 avant de s’installer dans la capitale de la Catalogne en 2012, s’arroge la cinquième place avec 110 000 visiteurs en 2019.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.