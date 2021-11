Cybersécurité : Quest Software racheté 5,4 milliards $ par Clearlake

Quest Software change de mains. Le fonds d’investissement Clearlake Capital a confirmé lundi racheter Quest auprès de Francisco Partners. Ce dernier avait lui-même acquis Quest en 2016 auprès de Dell Technologies.

Clearlake va ainsi devenir le nouvel actionnaire majoritaire de Quest.

Les termes de la transaction n’ont pas été divulgués. Néanmoins, selon le Wall Street Journal, le montant de l’opération serait de 5,4 milliards de dollars. Or, en 2016, Francisco Partners et Elliott Management avaient investi 2,4 milliards de dollars pour acquérir Quest et SonicWall. Depuis, Quest a prospéré.

L’éditeur de logiciels fondé en 1987 s’est spécialisé dans la gestion informatique, la cybersécurité et la protection des données,

Patrick Nichols reste CEO de Quest

Clearlake a décidé de maintenir le top management actuel de la firme basée Aliso Viejo, Californie, dont son CEO Patrick Nichols.

« Notre nouveau partenariat avec Clearlake va accélérer l’élan de Quest en tant que chef de file et innovateur. Et ce au moment où nous augmentons notre rythme d’investissement dans nos produits phares, nos offres Cloud/SaaS et notre présence mondiale », a déclaré Patrick Nichols dans un communiqué. « Nous continuerons d’élargir notre clientèle lorsque les environnements informatiques et les défis connexes en matière de gestion, de modernisation et de sécurité deviennent plus complexes », a-t-il ajouté.

Quest fournit à son écosystème des outils conçus pour contenir les menaces de sécurité de manière proactive, et maintenir la disponibilité opérationnelle des systèmes.

L’annonce intervient moins d’un an après le rachat d’Erwin par Quest.

L’acquisition de Quest par Clearlake devrait être finalisée au premier trimestre 2022.