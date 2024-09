QuestioNR : où en êtes-vous sur les bonnes pratiques Green IT ?

Dans son édition 2024, l’étude Trends of IT réalisée par Silicon et KPMG ( à télécharger ici) pointait que « Les DSI sont de plus en plus nombreux à s’emparer du sujet ESG en déployant une stratégie numérique responsable, pour un système d’information plus durable et plus inclusif.»

Dans le détail, 53% des répondants nous ont indiqué avoir déjà réalisé une mesure de leur empreinte carbone lié à leur SI.