Qui dirige Microsoft France ?

Carlo Purassanta- Président Microsoft France

>> En poste depuis : Septembre 2017

>> Sa mission : Garder Microsoft comme la référence de la transformation numérique des entreprises en France et démocratiser l’Intelligence artificielle.

>> Son parcours : Il a dirigé l’entité Services entre 2011 à 2013, avant de prendre la direction de Microsoft en Italie.

Avant de rejoindre Microsoft en 2011, il a travaillé chez IBM pendant quinze ans, en France et en Europe.

Laurence Lafont, Chief Operating Officer

>> En poste depuis : Septembre 2016

>> Sa mission : Accompagner la stratégie globale de Microsoft France.

>> Son parcours : Passée par Orange puis Oracle durant 9 années, elle sera Vice-Présidente ventes chez Nokia en 2010, avant de rejoindre Microsoft comme Directrice de l’entité Secteur Public en 2012.



Laurent Curny – Directeur de l’entité Enterprise Services



> En poste depuis : Avril 2017

>> Sa mission : Développer les projets stratégiques et assurer le support des solutions Microsoft chez les clients grands comptes

>> Son parcours : Avant de rejoindre Microsoft après 8 ans chez Verizon dont 3 années passées en tant que Président et Vice-Président Enterprise EMEA. Il avait précédemment exercé au sein Nokia, Orange Business Services, AT&T ou KPN.



Cathy Mauzaize – Directrice de l’Entité Grands Comptes



>> En poste depuis : Janvier 2018

>> Sa mission : Développer les projets stratégiques, notamment l’Intelligence Artificielle et la Réalité Mixte

>> Son parcours : Avant de rejoindre Microsoft, elle était chez SAP en tant que Senior Vice-President Innovation Platform puis Senior Vice-President Strategic Alliances.





Laurent Schlosser – Directeur de l’Entité Secteur Public



>> En poste depuis : Septembre 2016

>> Sa mission : Renforcer le rôle l’empreinte Microsoft dans le Secteur Public.

>> Son parcours : Depuis 2015, il supervisait les relations avec l’Administration française au sein de l’Entité Secteur Public. Avant de rejoindre Microsoft en 2008, il a exercé dans les domaines du conseil et des services IT chez Steria et Unilog (Logica – CGI).

Agnès Van de Walle – Directrice de l’Entité One Commercial



>> En poste depuis : Mars 2019

>> Sa mission : Animer et de développer l’écosystème des 10 500 partenaires de Microsoft en France. Poursuivre le déploiement des 8 nouvelles promotions de l’Ecole IA Microsoft et superviser les programmes d’accompagnement des start-ups.

>> Son parcours : Elle a rejoint Microsoft en 2014 pour assurer la direction des activités Windows et Surface.

Bernard Ourghanlian – Directeur Technique et Sécurité

>> En poste depuis : Novembre 2002

>> Sa mission : Il représente Microsoft France sur le plan technique auprès des responsables gouvernementaux, des directions informatiques, du monde de l’éducation et de la recherche.

>> Son parcours : Avant de rejoindre Microsoft en 1999, il était Directeur Technique de Digital France.

Corinne Caillaud – Directrice des Affaires Publiques, Externes et Juridiques

>> En poste depuis : Juillet 2016

>> Sa mission : Piloter une équipe qui intervient dans tous les domaines du droit, notamment en matière contractuelle, en droit du Numérique, en propriété intellectuelle, en droit de la protection de la vie privée et de la sécurité, ainsi qu’en droit de la commande publique.

>> Son parcours : De 2009 à 2014, elle était Directrice juridique.



Christophe Shaw – Entité Commercial Software Engineering

>> En poste depuis : Septembre 2016

>> Son parcours : Il a rejoint Microsoft France en 2004 au sein de l’Entité Services, puis en 2010 l’Entité Developer eXperience. Depuis 2012, il était chargé des relations technologiques et commerciales auprès des éditeurs de logiciels.

Márcio Gonçalves Cesário – Entité Specialist Team Unit

> > En poste depuis : Octobre2007

>> Sa mission : Diriger l’équipe des experts techniques et commerciaux spécialisés par ligne de solutions : Modern Workplace, Business Applications, Apps et Infrastructure, Data et Artificial Intelligence

>> Son parcours : Il intégré Microsoft Brazil en 1999