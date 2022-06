Qui pour standardiser le métavers ?

Tient-on l’organisme qui fera référence dans la définition des standards du métavers ? Le casting du Metaverse Standards Forum lui donne en tout cas un certain cachet.

À la tête de ce groupement de droit californien, un organisme de standardisation : Khronos Group, impliqué notamment dans la 3D, la VR, la programmation parallèle et la vision par ordinateur. Son portefeuille comprend, entre autres, Vulkan, OpenCL, WebGL et 3D Commerce.

D’autres organismes de standardisation se sont joints au Metaverse Standards Forum. Le W3C, l’Open Geospatial Consortium et la XR Association en font partie. Des poids lourds du numérique sont également dans la boucle (Alibaba, Huawei, Meta, Microsoft, NVIDIA, etc.).

Le Metaverse Standards Forum ne créera pas lui-même de standards. Il assurera la mise en relation des organismes dont c’est le rôle et des acteurs de l’industrie et du monde académique. Les réunions, « principalement sur Zoom », devraient se tenir à partir de juillet.

Les activités du collectif seront guidées « par les besoins et les intérêts de ses membres ». En premier lieu, ceux qui rejoindront le cercle en tant que membres « principaux ». Moyennant un engagement en matière de supervision (et, « préférentiellement », de financement), ils auront la main sur les projets… auxquels les membres « participants » pourront prendre part.

Les activités du Metaverse Standards Forum sont non confidentielles. Chaque membre donne aux autres un droit non exclusif et sans contrepartie pour reproduire, distribuer et créer des dérivés des projets.

Le projet-type qu’on nous présente porte sur l’interopérabilité des objets 3D. Le collectif ne se ferme toutefois aucune porte, évoquant la perspective de travaux dans les jumeaux numériques, le photoréalisme, la collaboration en temps réel, les économies numériques, etc.

Illustration principale © Treecha – Adobe Stock