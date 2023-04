Qwant fondu dans Synfonium, une plateforme de services Cloud

Les deux cofondateurs d’OVHcloud et la Caisse des Dépôts annoncent la création de Synfonium. Cette plateforme de services Cloud intègrera Qwant et les services Shadow PC et Shadow Drive.

Cette fois, c’est une vraie porte de sortie pour Qwant. Le moteur de recherches va être repris par les frères Klaba, co-fondateurs de OVHcloud, et intégré sur une plateforme de services cloud regroupant Shadow PC et son application de stockage Shadow Drive, déjà propriétés des deux frères.

Baptisée Synfonium, cette plateforme sera détenue à 75 % par les deux cofondateurs d’OVHcloud, tandis que la Caisse des Dépôts détiendra une participation de 25 %. Aucune date de lancement n’a été communiquée. Selon nos constations, un nom de domaine éponyme ( en .com ) de la future plateforme a été réservé.

« À l’avenir, Synfonium prévoit d’ajouter d’autres services à la plateforme par l’intermédiaire d’une combinaison de développements internes, d’acquisitions supplémentaires et de partenariats avec des entreprises qui partagent sa vision et ses valeurs, en tirant parti des mérites techniques des meilleures solutions logicielles européennes et de l’innovation offerte par les communautés de logiciels libres. » expliquent les co-actionnaires.

Synfonium regroupe les actifs de Shadow et de Qwant

Octave et Miroslaw Klaba avait repris Shadow en mai 2021, face à une offre concurrente de Xavier Niel, via leurs fonds Jezby Ventures et Deep Code, afin de l'aider à se développer au-delà de son service original, Shadow PC, le tout premier PC haut de gamme dans le cloud.

Du côté de la Caisse des Dépôts, cette nouvelle alliance sonne comme une sortie par le haut du dossier Qwant, dont elle a été le principal financeur.

Depuis sa création en 2011, le moteur de recherches a réalisé quatre tours de financement pour un montant de 51,5 millions €.

« Après avoir investi dans Qwant pour soutenir la croissance d’un moteur de recherche européen respectueux de la vie privée, la Caisse des Dépôts s’associe avec un acteur majeur de la tech avec pour ambition de contribuer à l’émergence d’une plateforme européenne grand public, ouverte et sécurisée, proposant divers services collaboratifs et logiciels dans le cloud » a déclaré Antoine Troesch, directeur de l’investissement de la Banque des Territoires - Caisse des Dépôts.