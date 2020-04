Ransomware : Bouygues tancé par les créateurs de Maze

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Les partenaires de Bouygues doivent-ils s’attendre à des attaques informatiques ?

Les pirates qui s’en sont pris au groupe français fin janvier brandissent publiquement cette menace.

Ils l’affichent depuis peu en page d’accueil du site web dédié à leur arme : le ransomware Maze.

Dans un anglais parfois approximatif, leurs propos à charge visent notamment le président-directeur général Martin Bouygues, pointé du doigt pour son « arrogance ».

« Nous avons accès à certains [de vos partenaires] via votre réseau. Une partie d’entre eux seront touchés à coup sûr », affirment-ils à l’intéressé.

Et d’ajouter que les brèches exploitées fin janvier « sont encore ouvertes », « pas à cause du COVID, mais en raison d’une paresse et d’une absence de volonté de faire quoi que ce soit ».

Le communiqué ne laisse aucun doute sur le fait que Bouygues refuse de négocier. Les pirates précisent qu’ils entendent en publier d’autres pour interpeller les entreprises qui ont la même réaction.

Autre levier public : la mise en ligne de fichiers témoins.

Le « dossier Bouygues » compte aujourd’hui huit archives pesant de quelques centaines de Mo à plusieurs Go.

Elles contiennent notamment des informations sur les activités de la branche Construction en zone Asie entre 2016 et 2020.

Aux côtés des contrats, des listes de clients et autres informations à caractère professionnel figurent des données personnelles d’employés, comme des photos prises lors d’événements corporate.

Photo d’illustration © trendingtopics via Visual Hunt / CC BY