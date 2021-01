Ransomware et DDoS : les deux font la paire

Comment accentuer la pression sur les victimes de ransomwares ? En recourant au déni de service.

On avait vu émerger cette tendance il y a quelques mois. Suncrypt fut le premier groupe cybercriminel à s’y inscrire officiellement, au sens où il avait ajouté une entrée « DDOS » dans la fiche de chacune des victimes listées sur son site « vitrine ».

After SunCrypt (thread: https://t.co/cbi0idOf5y) started (or better said, first did it publicly), now there is another ransomware gang that is threatening victim companies with DDoS…

— MalwareHunterTeam (@malwrhunterteam) October 16, 2020