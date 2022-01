Ransomware au ministère de la Justice : où en est-on ?

LockBit 2.0 a-t-il touché le ministère de la Justice ? Ce dernier est apparu sur le « site vitrine » du ransomware, dans la liste des victimes revendiquées. Une échéance à retenir : le 10 février 2022, à 11 h 20, pour la publication de « toutes les données » qui lui ont été volées.

On nous présente en tout cas la situation comme telle. Cependant, avec LockBit, il faut prendre des pincettes. Le cas Thales en a récemment témoigné. Des données ont bel et bien filtré, mais elles se limitaient à un serveur de dépôt de code hébergé hors des principaux SI du groupe. Thales a affirmé n’avoir constaté la compromission que d’un compte utilisateur.

Autre exemple qui invite à la prudence : celui de Schneider Electric. Début décembre, son nom était apparu sur la liste des victimes. Il s’est avéré que les données n’étaient pas issues de ses systèmes : elles provenaient d’une attaque antérieure. En l’occurrence contre l’entreprise danoise Vestas, spécialiste de l’éolien.

Files have been published. Only few pdfs and one email. Fortunately nothing confidential, not even sure if it comes from an SE employee or someone external. pic.twitter.com/KaDCEh5X9T

— Marcin Dudek (@dudekmar) December 10, 2021