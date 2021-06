Dans l’univers des ransomwares, qu’est-ce que la « triple extorsion » ? On a vu émerger le terme il y a quelques semaines, essentiellement en référence à l’ajout du DDoS dans l’arsenal de groupes cybercriminels. Notamment Avaddon et REvil. Ils s’engageaient à fournir ce service à leurs « affiliés » en complément au socle dit de « double extorsion », à savoir vol + chiffrement de données.

REvil, entre autres, ne s’est pas arrêté là dans l’extension de ses prestations. Il a aussi enrichi son catalogue de moyens de pression avec les appels téléphoniques. À deux destinataires. D’un côté, les partenaires commerciaux des victimes. De l’autre, les médias.

REvil Ransomware launched a service for contact to news media, companies for the best pressure at no cost, and DDoS (L3, L7) as a paid service.

Also, they reminded about developing support for VM ESXi and a polymorphic engine for windows. pic.twitter.com/MahKROK161

— 3xp0rt (@3xp0rtblog) March 6, 2021