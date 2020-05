Raspberry Pi 4 : le micro-PC vient tutoyer la barre des 100 €

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La gamme Raspberry Pi atteint de nouveaux sommets de performance… et de prix.

En France, il faut compter 80 à 90 € TTC* pour se procurer la version 8 Go du Raspberry Pi 4, tout juste mise en vente.

Ce modèle sort quasiment un an après ceux à 1 Go (retirée du catalogue en février), 2 Go (environ 40 €) et 4 Go de RAM (environ 60 €). En cause, des difficultés d’approvisionnement et la nécessité d’adapter le circuit d’alimentation.

Parallèlement à ce lancement commercial, le système d’exploitation officiel du micro-PC est rebaptisé : exit Raspbian, place à Raspberry Pi OS.

Il s’agit de réunir sous une même ombrelle les versions 32 et 64 bits.

La seconde en est au stade bêta, avec des limites telles que l’absence d’accélération matérielle dans Chromium et VLC. Mais elle permet d’exploiter pleinement les 8 Go de RAM, par opposition à la version 32 bits, qui peut en adresser l’ensemble, mais avec un plafond à 3 Go par processus.

En guise d’alternative compatible 64 bits, la fondation Raspberry Pi recommande Ubuntu et Gentoo.

Elle rappelle ses autres travaux en cours, dont le développement d’un pilote Vulkan et la mise en place du démarrage sur USB.

On surveillera l’éventuelle arrivée, à terme, d’un Raspberry Pi 4 à 16 Go, la puce BCM2711 prenant en charge cette capacité.

* Prix constatés chez Kubii, McHobby, Okdo et Reichelt

Photo d’illustration © Raspberry Pi Foundation