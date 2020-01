Razer rêve de la banque numérique des générations Y et Z

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Razer, fournisseur de terminaux, périphériques et services associés pour joueurs, a annoncé jeudi 2 janvier avoir déposé une demande de licence bancaire numérique à Singapour.

Pour ce projet, Razer Fintech, la branche de technologies financières de l’entreprise basée à Irvine (Californie) et Singapour, a formé un consortium. Sheng Siong Holdings (grande distribution), FWD (assurance), LinkSure Global (FAI), Insignia Ventures Partners (capital-risque) et Carro (plateforme de vente de véhicules) en font partie.

Il revient à l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) d’étudier ce dossier. Si Razer Fintech obtenait l’une des cinq licences délivrées dans les mois à venir, l’entreprise pourrait ajouter à ses services existants (Razer Merchant Services et Razer Pay) une banque numérique dédiée à « la jeunesse mondiale ».

Razer Youth Bank

Razer Fintech détiendrait une participation majoritaire de 60% dans cette entité commerciale- nommée Razer Youth Bank – qui serait basée à Singapour. Les partenaires stratégiques, de leur côté, disposeraient de la participation restante, a indiqué la société dans un communiqué.

« Répondre aux besoins financiers non satisfaits d’un segment étendu, mais mal desservi de la population [celui des jeunes et des milléniaux – ou génération Y], grâce à une plateforme bancaire numérique innovante, est une extension naturelle de notre activité de paiement », a déclaré Li Meng Lee, directeur de la statégie de Razer Inc. et CEO de Razer Fintech.

L’ojectif est de fournir aux jeunes une offre bancaire numérique « différenciée » couplée à des contenus « lifestyle », en partenarit avec différents fournisseurs, du comparateur de prix de billets d’avion SkyScanner au prestataire de services financiers Visa. Le réseau s’ouvrirait à Singapour, dans un premier temps, puis serait progressivement étendu à l’échelle mondiale.

L’Autorité monétaire de Singapour devrait rendre sa décision au cours de l’été 2020.

(credit photo : Adam Pan on Visual hunt / CC BY-NC-SA)