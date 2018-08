Recommandations en temps réel : Mozilla propose l’extension Advance pour Firefox

Mozilla veut permettre aux internautes « d’explorer plus efficacement le Web », comme l’indique la Fondation dans un billet de blog.

Deux systèmes en un

Dans cette optique, Mozilla a lancé Advance, du nom d’une extension Web pour son navigateur internet Firefox.

C’est un système de recommandations proposé en « opt in » (consentement préalable) que l’internaute peut donc choisir de ne pas utiliser.

Il s’articule autour de deux parties. « Read Next » consiste en des recommandations d’articles basées sur l’onglet actuel.

Alors que « For You » exploite l’historique de navigation récent pour distiller des recommandations.

Dans les deux cas, les suggestions s’affichent dans une barre latérale et ne perturbent donc pas l’activité de navigation.

Advance s’inscrit dans le programme d’expérimentation Test Pilot.

Le machine learning pour s’améliorer

L’extension est alimentée par le machine learning et, de ce fait, s’améliore plus on l’utilise. D’autant plus que les internautes peuvent signaler les recommandations jugées ennuyeuses, hors sujet ou qualifiées de spam, aidant ainsi à affiner les choix d’Advance.

Pour Mozilla, « avec Advance, nous vous ramènerons aux racines de Firefox et à l’expérience qui a permis à tout le monde de naviguer sur le Web. Ce moment où le World Wide Web était un territoire inconnu et nous pourrions découvrir de nouveaux sujets et de nouvelles idées en ligne. Internet était un endroit différent. »

La Fondation a fait appel à LaserLike, une start-up spécialisée dans le machine learning (apprentissage automatique en français). Celle-ci a développé une plateforme de recherche, de découverte et de personnalisation de contenu à l’échelle du Web.

Pour des raisons de transparence et de respect de la vie privée, les utilisateurs disposent d’un contrôle total sur l’exécution d’Advance. Ils sont ainsi en mesure de voir l’historique de navigateur exploité par Laserlike et de demander la suppression de ces informations s’ils le souhaitent.

Advance n’est pas san rappeler StumbleUpon qui permettait également d’obtenir des recommandation en fonction de ses habitudes de navigation.

Le service a été fermé le 30 juin dernier après 16 années d’activité.