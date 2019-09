Recrutement tech : les 15 entreprises préférées des talents de l’IT

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La rémunération prime. Toutefois, la marque employeur (l’attractivité et la culture d’entreprise) fait partie des critères déterminants pour attirer les profils technologiques.

Le site de recrutement Hired a livré son rapport 2019* sur le sujet.

La société américaine a interrogé plus de 3 600 profils technologiques inscrits sur sa plateforme pour savoir quelles entreprises sont les plus attratives à leurs yeux.

En France, les 10 marques employeurs « locales » les plus attractives pour les candidats de l’IT sont : Criteo, Vente Privée, Drivy, PriceMinister, BackMarket, Kapten, Payfit, Datadog, Shift Technology et Dashlane.

Criteo était déjà au sommet l’an passé. Mais aucune entreprise française ne figure dans le top global.

Google et Airbnb au top 15 mondial

Au classement global, les entreprises qui affichent l’indice de positivité de marque (BPI) le plus élevé sont toutes américaines.

Pour les entreprises cotées en bourse, le top 5 se compose de Google, Netflix, Apple, Linkedin et Microsoft. Du côté des entreprises privées, ce sont Airbnb, SpaceX, Hulu, Reddit et Kickstarter qui dominent, comme l’illustre l’infographie Hired ci-dessous :

En plus du ressenti concernant la marque employeur, le rapport met en exergue les motivations des candidats de la Tech.

Le salaire (53%) et la culture d’entreprise (42%) sont les plus souvent cités. L’opportunité d’acquérir de nouvelles compétences arrive ensuite.

*Hired « 2019 Global Brand Health Report ». Le classement global couvre les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et la France. Les classement locaux concernent Paris et Londres, et douze métropoles nord-américaines : Austin, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Los Angeles, New York, San Diego, San Francisco, Seattle, Toronto et Washington.

(crédit photo : via Visual Hunt / licence CC by-nc-nd)