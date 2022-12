Recrutement IT : 5 points à retenir pour 2023

Le cabinet Robert Half livre des tendances qui, selon ses consultants, impacteront le marché du recrutement en 2023.

Ces tendances agrègent des données issues d’études menées en France auprès de dirigeants et de candidats, et du guide annuel des salaires que publie Robert Half.

Globalement, les conséquences des tensions géopolitiques peuvent freiner la dynamique du marché de l’emploi. Les technologies de l’information n’y échappent pas. Les professionnels du secteur, toutefois, restent très demandés.

Les 5 tendances livrées en témoignent.

1. Stablisation des offres >

Robert Half dit observer « un net recul » du côté de la demande et une tendance à une stabilisation du marché de l’emploi, qui reste cependant dynamique. Ainsi, 75% des dirigeants interrogés se disent plus confiants qu’ils ne l’étaient il y a deux ans. Un tiers d’entre eux prévoient la création de postes en CDI, toutes fonctions confondues.

Selon une autre source, l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), dans les technologies d’information, les prévisions d’embauche de cadres sont toujours plus élevées que dans d’autres secteurs. En outre, les recrutements dans l’IT seraient à nouveau supérieurs à leur niveau pré-pandémique.

2. Les « soft skills » gagnent du terrain >

Motivation, esprit d’équipe, adaptabilité… La plupart des organisations attendent de prétendants à l’embauche, en plus de compétences techniques, des compétences relationnelles (soft skills). Il reste que la demande exprimée par les entreprises est supérieure à l’offre de profils qualifiés disponibles. Or, 74% des employeurs potentiels interrogées s’inquiètent de leur capacité à attirer les nouveaux talents. Rien de bien suprenant.

3. Des candidats en position de force >

Portée par la conjoncture, l’inflation et les pénuries de talents, la question salariale est à nouveau au premier plan du processus de recrutement. Robert Half dans son guide des salaires 2023 constate ainsi une tension des rémunérations à la hausse sur les fonctions étudiées.

Autre indicateur du rapport de force entre candidats et employeurs : les contre-offres sont en augmentation depuis un an. Selon un autre baromètre (Silkhom), les développeurs SAP, les responsables ERP, les développeurs backend JavaScript et les ingénieurs QA font partie des métiers IT dont les salaires augmentent le plus.

4. Culture d’entreprise et rétention de talents >

78% des dirigeants pensent que la culture d’entreprise joue un rôle grandissant pour attirer et retenir les collaborateurs, d’après Robert Half. En outre, un quart des candidats refuseraient une proposition d’emploi d’une entité avec laquelle les « valeurs » heurteraient les leurs de front.

5. Des salaires et du travail hybride >

La place accordée au travail hybride et à la flexibilité est essentielle pour attirer les candidats les plus demandés et fidéliser les collaborateurs. Cependant, le salaire reste le premier critère de choix. Selon Robert Half, à Paris, où les rémunérations sont supérieures d’environ 5% à la moyenne nationale, le salaire annuel moyen dans l’IT varie de 36 750 € pour un technicien systèmes et réseaux en début de carrière à 147 000 € pour un DSI expérimenté.

(crédit photo © Shutterstock)