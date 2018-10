Recrutement IT : SCC France recherche ingénieurs désespérément

SCC France affûte sa marque employeur pour attirer une centaine d’ingénieurs et commerciaux prêts à accompagner les projets cloud et sécurité de grands comptes.

Pour accompagner la transformation IT d’entreprises et faire face au rythme élevé de rotation du personnel dans le secteur, SCC France dit recruter « massivement ». Plus d’une centaine de postes répartis sur différentes agences (au siège à Nanterre, Hauts-de-Seine, à Toulouse, Lyon ou Nantes) sont à pourvoir, dont 85% en CDI, d’autres en alternance.

« En nous rejoignant, nos futures recrues vont intégrer un groupe en croissance continue », a déclaré Alexandre Cotteaux, responsable recrutement chez SCC France. « SCC leur donne la possibilité de travailler sur des projets de grande envergure chez des clients de renom ». Entreprises de taille intermédiaire (ETI), grands comptes et organismes publics.

Réseau, sécurité, système, cloud

La filiale du spécialiste européen des services informatiques d’infrastructure cible des profils experts et de jeunes diplômés prêts à « s’investir durablement à ses côtés ». Outre les ingénieurs (réseau et sécurité, système Microsoft, cloud), l’entreprise recherche également des commerciaux et des chefs de projet infrastructure, entre autres.

« Cloud, sécurité, workplace, mobilité… sont autant de sujets sur lesquels nous intervenons et sommes en recherche de compétences », a ajouté Alexandre Cotteaux.

Pour attirer des profils très demandés par le marché, la filiale d’environ 2000 collaborateurs met en exergue sa position de chef de file « sur son marché », ainsi que la croissance des résultats générés par ses pôles d’expertise : +5% pour les services, +12% pour l’entité du logiciel, +28% pour le leasing informatique, selon SCC France.

La société dirigée par Didier Lejeune met également l’accent sur l’innovation et des « plans de carrière attractifs ». Elle reste plus discrète, en revanche, sur les niveaux de salaire.