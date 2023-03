Recrutements IT : le télétravail rapporte aussi

Outre le salaire, le travail à distance est un facteur d’attractivité et de rétention de profils IT parmi les plus demandés du marché.

Développeur, administrateur systèmes et réseaux, data analyst… Outre le salaire, le télétravail est un facteur d’attractivité et de rétention de profils IT parmi les plus demandés.

Près d’un tiers des professionnels interrogés déclarent que le manque de flexibilité dans ce domaine est un motif de refus d’une opportunité d’emploi. C’est l’un des enseignements d’une enquête* couplée au guide des salaires 2023 du cabinet Robert Half en France.

Pour 36% des professionnels en poste, c’est un critère de maintien dans leur emploi actuel.

Or, selon une autre étude de Robert Half, 9 responsables des systèmes d’information (DSI) sur 10 pensent qu’il est autant, voire plus difficile de recruter que l’an dernier. La demande exprimée par les entreprises restant supérieure à l’offre de profils qualifiés disponibles.

En plus des savoirs techniques associés à la data, les compétences en cybersécurité, administration réseau, cloud computing et infrastructure sont les plus difficiles à trouver.

Miser (aussi) sur le travail à distance pour attirer et retenir des talents

Conscients des enjeux, les décideurs interrogés ont pour la plupart modifié leur approche dans ce domaine. Avant la pandémie (2019), 49% d’entre eux déclaraient donner la priorité au travail à plein temps en présentiel. Ils ne sont plus que 25% désormais.

Le travail hybride (à distance et en présentiel) étant privilégié.

Aussi, 36% déclarent mettre en exergue la possibilité de travailler à distance dans leurs offres d’emploi. Et 34% disent proposer davantage de flexibilité pour retenir leurs collaborateurs.

Ils le font avant tout pour :

– Attirer de nouveaux talents

– Equilibrer activité professionnelle et vie privée

– Obtenir des gains de productvité

– Motiver davantage et retenir des salariés

Il reste que la rémunération demeure le critère différenciant majeur pour attirer les candidats.

C’est le cas pour les jeunes professionnels de l’IT comme pour les profils plus expérimentés qui peuvent bénéficier d’une hausse de salaire lors d’un changement d’employeur.

*Enquête Robert Half menée en novembre 2022 auprès de 1 000 professionnels en France.

(crédit photo via Pixabay)