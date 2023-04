Red Hat : 30 ans en 10 dates clés

L’entreprise Red Hat Inc. est née il y a 30 ans à l’initiative de l’ingénieur en informatique américain Marc Ewing et de l’entrepreneur canadien Bob Young

Aujourd’hui, la multinationale des technologies open source emploie près de 19 000 collaborateurs.

L’écosystème Red Hat est appelé a célébré « coopération, communauté et connectivité ».

From a small businessman & a geek to more than 20K strong, @RedHat has the same spirit today as we did in '93: collaboration, community & connectivity. Happy 30th birthday to all of #RedHat, including every Red Hatter. https://t.co/YyYo4T70U5 #LifeAtRedHat #30NerdyandThriving 🎉 pic.twitter.com/vPrzHwcE8O

— Life at Red Hat (@RedHatJobs) March 27, 2023