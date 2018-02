Red Hat Enterprise Linux en expansion sur Alibaba Cloud

Alibaba Cloud, filiale de Cloud computing du groupe e-commerce chinois Alibaba, et l’éditeur américain de logiciels Red Hat concrétisent leur partenariat annoncé en 2017.

Désormais, la distribution Red Hat Enterprise Linux (REHL) est disponible sur Alibaba Cloud Marketplace. Le mode de paiement à l’utilisation (pay-as-you go) est proposé.

« RHEL fournit une base stable pour moderniser l’infrastructure informatique sur laquelle les entreprises et les développeurs peuvent lancer de nouvelles applications, virtualiser des environnements et créer des clouds hybrides pour déployer des solutions open source certifiées de Red Hat », exliquent les partenaires cités dans un communiqué.

Alibaba Cloud et Red Hat veulent ainsi donner davantage de choix et de flexibilité à leurs clients communs sur les cinq continents.

Red Hat Certified Cloud

En octobre dernier, Alibaba Cloud avait rejoint le programme Red Hat Certified Cloud and Service Provider (CCSP) de l’éditeur de logiciels Open Source (lire l’article sur ChannelBiz.fr).

« Nous voulons fournir un plus grand choix de solutions accessibles dans le Cloud », explique Mike Ferris, vice-président en charge du développement d’affaires techniques et de l’architecture d’entreprise chez Red Hat. « Travailler avec l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services Cloud public nous aident à faire un pas de plus vers cet objectif ».

Un point de vue partagé par Yeming Wang. Pour le directeur général d’Alibaba Cloud EMEA, ce partenariat s’inscrit dans une démarché étendue d’accompagnement de la transformation numérique des organisations « partout dans le monde ».

