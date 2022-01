Red Hat : Hans Roth prend les commandes de la zone EMEA

Hans Roth succède à Werner Knoblich au poste de vice-président et directeur général Europe, Moyen-Orient, Afrique de l’éditeur open source Red Hat.

Red Hat le confirme : Hans Roth prend le relais de Werner Knoblich, dorénavant retraité, au poste de vice-président senior (SVP) et directeur général (GM) du fournisseur de solutions open source pour la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA).

Hans Roth a rejoint Red Hat en 2016. Dernièrement, il supervisait les services de conseil et de formation en tant que VP et GM de l’entité Global Services & Technical Enablement de la firme. A ce titre, il a notamment promu le programme Red Hat Open Innovation Labs.

20 ans de carrière dans l’IT

Fort de plus de 20 ans d’activité dans les technologies de l’information (HPE, IDS Scheer…), Roth oeuvre en faveur d’une collaboration étroite avec les clients et les partenaires. L’objectif étant de générer de la valeur grâce à la transformation portée par les technologies.

Basé en Allemagne, à Munich, Hans Roth concentre désormais ses efforts sur le développement et l’exécution de la stratégie commerciale de la multinationale américaine dans la région EMEA. Les ventes, le conseil, la formation, les services professionnels sont notamment concernés.

« À l’image du cloud, de la conteneurisation, de l’informatique en périphérie (edge computing) et de l’IA/ML, les technologies transforment la manière dont les entreprises opèrent grâce à l’open source. Je suis honoré d’être nommé à ce poste et je me tiens prêt à relever ce nouveau défi, afin de permettre à Red Hat de se développer dans la zone EMEA », a déclaré le dirigeant.

