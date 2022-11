Red Hat : quoi de neuf dans RHEL 9.1 ?

Red Hat a confirmé la disponibilité générale de la version 9.1 de son OS Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Cette édition est la dernière née de la famille RHEL 9, version majeure du système basé sur la distribution CentOS Stream 9.

RHEL 9.1 renforce ainsi les postures de sécurité au sein d’environnements hybrides. L’image Linux préconfigurée repond ainsi aux exigences de sécurité OpenSCAP.

D’autres améliorations sont proposées parmi lesquelles :

– Le support MLS (multi-level security) étendu aux agences et à d’autres opérations sensibles

– L’outil d’analyse Red Hat Insights qui inclut la détection de programmes malveillants

– La technologie Sigstore est intégrée nativement dans RHEL

– PHP 8.1 est pris en charge dans Red Hat Enterprise Linux 9.1

– Un diagnostic des performances d’applications conteneurisées est proposé

– La prise en charge de l’intégration de conteneurs, y compris UBI, est assurée

– Le support étendu des mises à jour (EUS) est disponible via les mises à niveau de Convert2RHEL et Leapp

Red Hat Enterprise Linux 9.1 est disponible sur le portail client du fournisseur.

C’est également le cas pour RHEL 8.7, une autre version récemment lancée, mais basée sur une distribution plus ancienne et éprouvée. En outre, RHEL 8 reposait sur le noyau Linux 4.18. Avec RHEL 9, la bascule a été négociée vers Linux 5.14.

Avec lui arrive le live patching depuis la console web est assuré. Et aussi, entre autres, un meilleur support du branchement à chaud des CPU et de la planification des cœurs (gestion de la cohabitation des tâches).

Ces versions viennent conforter l’engagement de la filiale open source d’IBM en faveur d’un cloud computing hybride qui soit plus accessible, fiable et stable, tout en répondant aux attentes d’entreprises en matière d’innovation et de flexibilité.

Des systèmes « intelligents » pensés pour le cloud hybride et les conteneurs. C’est en tout cas le message récemment délivré par Gunnar Hellekson, VP et GM en charge de Red Hat Enterprise Linux.

