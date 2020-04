Red Hat nomme Paul Cormier au poste de CEO

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Red Hat a choisi la solution interne pour trouver son nouveau CEO et Président : Paul Cormier. Arrivé chez l’éditeur en 2001 comme Vice-Président chargé de la technologie ( Engineering), il développera l’offre Red Hat Linux , qui transforme son modèle économique. Avant sa nomination, il dirigeait l’activité » produits et technologies » insufflant » des changements stratégiques majeurs et l’expansion du portefeuille de produits et services de l’entreprise. » explique Red Hat.

» L’introduction de Red Hat Enterprise Linux a contribué à changer la trajectoire des logiciels open source dans l’entreprise et à faire passer Red Hat d’une société basée sur le consommateur avec 50 millions de dollars de revenus annuels à la plus grande société de logiciels open source et à une entreprise. pilier technologique avec plus de 3 milliards de dollars de revenus annuels. » détaille la société. Il est aussi crédité de la vision stratégique centrée sur le développement du Cloud Hybride.

A son nouveau poste, Paul Cormier remplace James Whitehurst parti prendre la présidence d’IBM, maison mère de Red Hat depuis 2019 , à la faveur du départ de Gini Rometty.

Membre de plusieurs conseils d’administration de société IT, il siégeait à celui de Hortonworks et a été un des artisans de la fusion avec Cloudera en 2018.