Open Source : Red Hat dope OpenShift Platform Plus

Une nouvelle itération de Red Hat OpenShift Platform Plus est lancée. Avec celle-ci, la filiale open source d’IBM déclare fournir des capacités supérieures de stockage et gestion à celles d’une plateforme d’orchestration de conteneurs (Kubernetes) de base.

Le but affiché par Red Hat est de couvrir l’ensemble des scénarios informatiques des organisations, de la gestion d’applications dans un datacenter traditionnel aux opérations distribuées en périphérie de réseau ou dans plusieurs cloud publics.

« À mesure que les entreprises se tournent vers des applications de nouvelle génération pour améliorer et dynamiser l’expérience utilisateur, elles ont besoin d’une plateforme [qui permette de rationaliser le traitement], d’une application traditionnelle dans un datacenter aux workloads conteneurisées couvrant la périphérie et plusieurs cloud publics », a déclaré Joe Fernandes, VP et GM Platforms Business Group chez Red Hat.

Orchestration de conteneurs et protection de données

L’offre inclut un ensemble d’outils mis à niveau pour mieux « construire, protéger et gérer » des applications sur l’ensemble du cycle de vie des logiciels et des clusters Kubernetes.

Ces mises à jour englobent les logiciels Red Hat suivants :

– OpenShift 4.11 (orchestration de conteneurs)

– Advanced Cluster Management for Kubernetes 2.6, (gestion des parcs de conteneurs)

– OpenShift Data Foundation 4.11 (protection de données)

L’éditeur de logiciels précise que Red Hat OpenShift 4.11 est basé sur Kubernetes 1.24 et sur l’interface d’environnement d’exécution de conteneurs CRI-O 1.24.

OpenShift 4.11 inclut notamment une intégration de l’admission de sécurité des pods, le support de l’automatisation des déploiements d’Openshift avec IPI (Installer provisioned infrastructure) pour les utilisateurs d’environnements de virtualisation Nutanix.

Aussi, cette version contient des architectures supplémentaires pour des conteneurs isolés en mode « sandbox ». De plus, l’orchestrateur Red Hat OpenShift 4.11 peut être installé directement depuis les marketplaces de fournisseurs cloud, dont AWS et Azure (Microsoft).

La disponibilité générale de Red Hat Openshift 4.11 et Openshift Data Foundation 4.11 a été annoncée mi-août 2022. Celle d’Advanced Cluster Management 2.6 doit suivre.

(crédit photo © Shutterstock)