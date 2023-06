Quand les API suscitent des conflits : le cas Reddit

Vers une hécatombe sur Reddit ? Ces derniers jours, plusieurs éditeurs d’applications tierces populaires en ont annoncé la fermeture prochaine.

En toile de fond, plusieurs changements, dont un concernant la tarification de l’API. Il prendra effet au 1er juillet 2023. Dans les grandes lignes, il en coûtera plus cher pour les apps en question.

« Plus cher », cela veut dire quoi au juste ? Le développeur de Narwhal (client Reddit pour iOS) estime, par exemple, que sa facture annuelle serait dans la fourchette de 1 à 2 M$.

Celui d’Apollo anticipe des coûts de l’ordre de 20 millions de dollars par an. Il a récemment relaté de manière extensive ses négociations avec Reddit. L’intéressé affirme qu’on lui avait d’abord garanti un traitement équitable,.. jusqu’à ce qu’on lui communique les prix. À 0,24 $ pour 1000 requêtes, on n’est pas loin des tarifs de l’API Twitter, regrette-t-il.

À renfort d’enregistrements d’appels et de transcriptions, le développeur d’Apollo donne à voir une situation qui s’est envenimée au fil des semaines ; Reddit allant jusqu’à l’accuser de menaces (son silence et la fermeture de l’application contre un chèque de 10 M$).

Ces dernières semaines, Reddit a publié diverses statistiques pour justifier sa démarche. En particulier, un graphe de « mauvais élèves » sollicitant l’API au-delà des limites « acceptables » (60 requêtes/minute). Il l’a d’abord fait sans citer leurs noms… jusqu’à finalement mentionner Apollo. Et le comparer à une autre application tierce (Reddit is Fun) dite « plus efficace » alors même qu’elle engendre « plus d’activité par utilisateur ».

« Les plus grosses applications tierces nous coûtent des dizaines de millions de dollars par an », a confié Reddit à la même occasion. Non sans clamer qu’avec la nouvelle tarification, une app « exploitée raisonnablement » génèrera des coûts mensuels de moins d’un dollar par utilisateur. Et en ajoutant que l’accès resterait gratuit pour les outils de modération, aussi longtemps qu’ils ne sont pas monétisés. Une forme de réponse aux inquiétudes des modos, qui se sont manifestés en une lettre ouverte.

Reddit exposé à de nouveaux black-out

L’épisode a déclenché un mouvement de protestation beaucoup plus large. Des dizaines de subreddits majeurs prévoient effectivement un black-out entre le 12 et le 14 juin… voire plus. Celui dédié à la France est sur la liste. Ce type d’action s’est déjà déroulé, entre autres, l’an dernier, en contestation de la politique de gestion du discours haineux. En 2021, c’était consécutif à l’embauche, par Reddit, d’une ex-élue britannique écartée de son parti après que son père – et conseiller – eut été inculpé d’agression sexuelle sur mineur.

Aux dernières nouvelles, la facturation de l’accès à l’API débutera à partir de deux paliers : 100 requêtes/minute/client si on utilise OAuth ; 10 requêtes/minute/client sinon. Quelques jours plus tard (5 juillet), un autre changement entrera en vigueur : le blocage de l’accès des apps tierces aux contenus sexuellement explicites, sauf pour des besoins de modération.

Certaines applications tierces brandissent cette « fin du NSFW » comme un autre élément à charge. Au même titre que l’absence d’un délai de transition et l’incertitude sur le droit d’afficher de la publicité.

Dans un tel contexte, Reddit organise, ce 9 juin, une session de questions-réponses.

Photo d’illustration © Murrstock – Adobe Stock